+25 не межа? Де в Україні може початися раптова літня спека
Погода буде сонячною, без опадів
В Одесі очікується поступове посилення тепла із переходом до стабільної літньої погоди. Найтепліший період випадає на останні дні травня і перші дні червня.
Про це свідчить прогноз системи WeatherNext 2 від Google. За його даними, вже незабаром встановиться суха та комфортна для пляжного сезону погода.
Примітка: Цей матеріал підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру .
Наприкінці травня температура повітря перебуватиме на рівні +22…+26 градусів, а на початку червня місто відчує на собі справжню літню спеку, оскільки стовпчики термометрів почнуть показувати до +28 градусів.
Найспекотніші дні у травні будуть 27–29 травня. Температура повітря підніметься до +25…+26 градусів. Потім у період з 1 по 4 червня очікується до +28 і розпочинається справжній пляжний сезон.
Однак є важливий момент — така температура не є екстремальною спекою, оскільки попереду, за прогнозом, очікується до +30…+35 градусів.
Прогноз "Укргідрометцентру"
Згідно з даними на сайті "Укргідрометцентру", з 17 по 21 травня в Одесі очікуються дощі з грозами, а температура повітря буде на рівні +20..+25 градусів.
Більш детального прогнозу на останні дні травня чи перший місяць літа поки що не було опубліковано.
