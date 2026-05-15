Навіть сусіди почують цей запах: унікальне дерево замінить вам освіжувачі повітря (фото)

Посадити можна навіть на балконі

Експерти з ландшафтного дизайну та садівництва звернули увагу на рослину, що здатна замінити штучні ароматизатори повітря в оселі завдяки своєму інтенсивному природному парфуму. Мова йде за османтус запашний (Osmanthus fragrans).

Як повідомляє видання OKDiario, це дерево вважається лідером за силою та приємністю аромату. Попри свою назву "солодке оливкове дерево", воно цінується не за плоди, а за дрібні квіти, які пахнуть стиглим персиком та абрикосом із нотами жасмину.

Можливість вирощування у квартирних умовах

Головною перевагою османтусу є його адаптивність до контейнерного вирощування. Це дозволяє створювати зелені зони навіть на обмежених площах — балконах, лоджіях або терасах. Рослина має вічнозелене шкірясте листя, що зберігає декоративність протягом усього року.

Окрім цього, рослину можна вирощувати в Україні, проте найкраще робити це у контейнерах як горщикову культуру. Оскільки рослина витримує короткочасні морози лише до -17°C, з весни до осені її тримають на відкритому балконі чи терасі, а на зиму заносять у прохолодне приміщення, наприклад, на засклену лоджію.

Висадка безпосередньо у відкритий ґрунт можлива лише в найтепліших південних регіонах або на Закарпатті у захищених від вітру місцях. При цьому молоді кущі в перші роки життя все одно потребуватимуть ретельного зимового укриття агроволокном та мульчування коренів.

Ключові вимоги до догляду

Для успішного культивування фахівці рекомендують дотримуватися певних параметрів. Османтус потребує сонячних місць або легкої півтіні. У спекотні літні дні на засклених балконах важливо забезпечити провітрювання та захист від прямих сонячних променів. Рослина росте повільно, проте добре піддається обрізці для підтримання компактної форми куща або штамбового дерева.

Період цвітіння

Залежно від сорту та клімату, османтус може цвісти від кількох місяців до майже цілого року. Найбільш активна фаза припадає на осінь та зиму, що робить його унікальним рішенням для озеленення, коли більшість місцевих рослин перебувають у стані спокою.

Використання османтусу в міському садівництві дозволяє не лише прикрасити екстер'єр балкона, а й забезпечити стійкий натуральний аромат усередині житлових приміщень.

