Як висадити розсаду у спеку: покроковий план порятунку врожаю

Примхи природи не втомлюються нас "тішити". Слідом за заморозками прийшла по-літньому спекотна погода. Виснажлива спека, суховії витягують останню вологу із землі, а розсада вже перестояла і потрібна негайна висадка. Що робити?

Людям не вгодиш, то їм спекотно, то холодно, то надто вітряно, то сиро. Між іншим рослинам теж все це не дуже подобається. Але оскільки "природа не має поганої погоди", потрібно пристосовуватися.

Отже, що робити, якщо встановилася спека, а розсада вже надто довго перебуває в горщиках та касетах, адже ще недавно ми її активно ховали від заморозків. Рослини витягуються, у деяких можуть жовтіти нижні листочки, вимагаючи простору та подальшого зростання.

Якщо за прогнозами синоптиків немає суттєвих нічних понижень температури, висаджуватимемо. І тут для кращого результату слід дотриматись двох умов:

Висаджуємо розсаду ввечері, щоб за ніч вона встигла хоч трохи звикнути і розпочати укорінення. Вранці над розсадою слід зробити затінення, хоча б тимчасове, хоча б на добу-дві.

Це може бути розтягнута на колах сітка або біле агроволокно. Або слід самим придумати щось аналогічне, адже рослини самі себе не закриють від сонця.

Про регулярний полив немає сенсу нагадувати, це першочергова умова у вирощуванні будь-якої розсади.

Є ще такий момент: у захисті рослин від високих температур і пов'язаних із цим стресів величезне значення має кремній.

Як правильно садити рослини у спеку. Інфографіка підготовлена ​​за допомогою ШІ

