Градусы "подпрыгнут" до +28. Когда Киев может накрыть жару

Расслабляться пока не стоит

Жителям Киева стоит доставать из шкафов самую легкую летнюю одежду, ведь весна готовит жаркий сюрприз. После периода относительной прохлады в столицу наконец-то придет устойчивое потепление.

Согласно последним данным системы прогнозирования Google DeepMind WeatherNext 2, ощутимая жара начнет властвовать в городе уже с середины этой недели. Переход к высоким температурам будет сопровождаться повышением влажности и летними грозами.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Начало недели продемонстрирует постепенное нагнетание температуры. 18–19 мая в Киеве сохранится стабильная, но умеренная погода. В понедельник столбики термометров покажут около +21°C при переменной облачности, а уже во вторник воздух прогреется до комфортных +25°C. Осадков в эти дни не предвидится, однако это лишь затишье перед настоящим температурным скачком.

Погода в Киеве. Прогноз Google DeepMind WeatherNext 2

Настоящая погодная аномалия ждет киевлян в период с 20 по 22 мая (со среды по пятницу). В среду, 20 мая, температура днем подскочит до +26°C. Небо будет переменчивым, а во второй половине дня возможны местные грозовые дожди, которые принесут временное облегчение.

Уже в четверг, 21 мая, воздух раскалится до аномальных для этой поры +27°C…+28°C. Ожидается сухая погода, однако к вечеру возможна гроза. 22 мая жаркая погода удержится на уровне +25°C…+26°C. Из-за высокой влажности воздуха погода будет восприниматься как достаточно душная ("парить"). Ночи в этот период также станут по-настоящему летними – температура не будет опускаться ниже +14°C…+16°C.

Когда вернется прохлада

Впрочем, наслаждаться аномальным теплом придется недолго. Уже с выходных, 23–24 мая, жара немного спадет — до комфортных +22…+23°C, а погода будет преимущественно сухой.

Самый ощутимый удар по теплой погоде нанесет в период с 25 по 27 мая. Столицу накроют обильные майские дожди, из-за чего дневная температура упадет до +20°C…+21°C (в отдельные дни возможно понижение даже до +18°C). Стабилизируется синоптическая ситуация только в конце месяца — с 28 по 31 мая столбики термометров вернутся в свою климатическую норму в пределах +21°C…+23°C.

