Як пришвидшити чергу в "АТБ". Чотири поради від працівниці магазину

Елементарні дії спростять життя і співробітникам і відвідувачам

Працівниця "АТБ" розповіла, що можуть зробити покупці, щоб пришвидшити рух черги на касах. Певні дії відвідувачів супермаркетів можуть затримувати роботу касирів.

Під публікацією користувачки з ніком Who_i_001 у соцмережі Reddit, яка є працівницею "АТБ", поставили відповідне питання. Запитали, що можуть зробити клієнти, щоб полегшити роботу касирів та пришвидшити рух черги. Це особливо актуально, коли працює лише одна-дві каси, а в черзі стоять по двадцять і більше людей.

Працівниця "АТБ" у відповіді перш за все закликала бути терплячими. Вона додала, що касири стараються, як можуть. Також вона дала чотири конкретні поради, як покупцям не затримувати касирів.

правильно важити та клеїти стікери з вагою та цінами на вагові солодощі та випічку

уважно читати назву овочів та фруктів — вони можуть бути схожі, але мати різні назви та ціну

уважно дивитися на цінники та порівнювати цифри штрихкодів

користуватися сканером цін для покупців

"Уважно дивитись на цінники, моя порада, візьміть товар в руки, подивіться на штрих код, останні чотири цифри, і порівняйте на ціннику. Якщо вони співпадають, то ви правильно взяли товар. Ще можете спитати у продавців, де знаходиться сканер цін для покупців", — відповіла співробітниця "АТБ".

Як покупці можуть прискорити роботу касира

В "АТБ" існує правило "п'яти", яке має знати кожен

Згідно з внутрішніми правилами мережі "АТБ", в магазинах заборонено допускати черги з понад п'яти людей, якщо є каси, що не працюють. Якщо таке відбувається, покупець має право покликати адміністратора для усунення порушення.

