Як пришвидшити чергу в "АТБ". Чотири поради від працівниці магазину
Елементарні дії спростять життя і співробітникам і відвідувачам
Працівниця "АТБ" розповіла, що можуть зробити покупці, щоб пришвидшити рух черги на касах. Певні дії відвідувачів супермаркетів можуть затримувати роботу касирів.
Під публікацією користувачки з ніком Who_i_001 у соцмережі Reddit, яка є працівницею "АТБ", поставили відповідне питання. Запитали, що можуть зробити клієнти, щоб полегшити роботу касирів та пришвидшити рух черги. Це особливо актуально, коли працює лише одна-дві каси, а в черзі стоять по двадцять і більше людей.
Працівниця "АТБ" у відповіді перш за все закликала бути терплячими. Вона додала, що касири стараються, як можуть. Також вона дала чотири конкретні поради, як покупцям не затримувати касирів.
- правильно важити та клеїти стікери з вагою та цінами на вагові солодощі та випічку
- уважно читати назву овочів та фруктів — вони можуть бути схожі, але мати різні назви та ціну
- уважно дивитися на цінники та порівнювати цифри штрихкодів
- користуватися сканером цін для покупців
"Уважно дивитись на цінники, моя порада, візьміть товар в руки, подивіться на штрих код, останні чотири цифри, і порівняйте на ціннику. Якщо вони співпадають, то ви правильно взяли товар. Ще можете спитати у продавців, де знаходиться сканер цін для покупців", — відповіла співробітниця "АТБ".
В "АТБ" існує правило "п'яти", яке має знати кожен
Згідно з внутрішніми правилами мережі "АТБ", в магазинах заборонено допускати черги з понад п'яти людей, якщо є каси, що не працюють. Якщо таке відбувається, покупець має право покликати адміністратора для усунення порушення.
