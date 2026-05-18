Ніяких черг та скандалів. Як "АТБ" може роздавати продукти безкоштовно
Ймовірна можливість отримувати безкоштовно продукти в магазинах "АТБ" викликає питання: як можна буде отримувати ці товари. Адже йдеться не про уцінку чи великі знижки, а саме про безоплатний товар.
Швидше за все в питанні безкоштовних продуктів йдеться не про безпосередню роздачу в магазині, адже це створить непотрібні для мережі ризики. Тобто не тільки скандали, довгі черги та додаткове навантаження на працівників, а й порушення санітарних умов.
Тому логічніше виглядає варіант, який вже зазначено у відповідному законопроєкті, схожий на гуманітарну допомогу. Йдеться зокрема про три схеми:
- Банки продовольства: Супермаркети площею понад 400 м² будуть зобов’язані укладати договори із благодійними організаціями.
- Збір та логістика: Волонтери чи представники фондів приїжджатимуть до магазинів, забиратимуть відібрані продукти та відвозитимуть їх на свої склади.
- Адресна допомога: Їжу будуть роздавати через соціальні їдальні, притулки, центри для переселенців (ВПО) або через адресну доставку незаможним пенсіонерам.
Виходить, що полиць з безкоштовними товарами та черг в "АТБ" не буде, а продукти отримуватимуть люди, які потребують їх у першу чергу. Таким чином вдасться уникнути й перевантаження мереж магазинів, й спекуляцій на товарах.
Раніше "Телеграф" розповідав, які самі продукти можуть увійти в перелік безкоштовних.