Ніяких черг та скандалів. Як "АТБ" може роздавати продукти безкоштовно

Це питання має урегульовуватись на законодавчому рівні

Ймовірна можливість отримувати безкоштовно продукти в магазинах "АТБ" викликає питання: як можна буде отримувати ці товари. Адже йдеться не про уцінку чи великі знижки, а саме про безоплатний товар.

Швидше за все в питанні безкоштовних продуктів йдеться не про безпосередню роздачу в магазині, адже це створить непотрібні для мережі ризики. Тобто не тільки скандали, довгі черги та додаткове навантаження на працівників, а й порушення санітарних умов.

Тому логічніше виглядає варіант, який вже зазначено у відповідному законопроєкті, схожий на гуманітарну допомогу. Йдеться зокрема про три схеми:

Банки продовольства: Супермаркети площею понад 400 м² будуть зобов’язані укладати договори із благодійними організаціями.

Збір та логістика: Волонтери чи представники фондів приїжджатимуть до магазинів, забиратимуть відібрані продукти та відвозитимуть їх на свої склади.

Адресна допомога: Їжу будуть роздавати через соціальні їдальні, притулки, центри для переселенців (ВПО) або через адресну доставку незаможним пенсіонерам.

Виходить, що полиць з безкоштовними товарами та черг в "АТБ" не буде, а продукти отримуватимуть люди, які потребують їх у першу чергу. Таким чином вдасться уникнути й перевантаження мереж магазинів, й спекуляцій на товарах.

