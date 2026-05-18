"Один з найдорожчих у Європі". Українців обурили нові тарифи на проїзд в Києві

Нові ціни мають ввести з 15 липня

Підняття вартості проїзду на громадському транспорті в Києві з 8 грн до 30 грн обурює українців в мережі. Чимало людей не розуміють, чим обумовлений такий стрибок та чи вплине він на якість перевезень.

Як пише ГО "Пасажири Києва", у КМДА запропонували підвищити тариф у 3,75 раза. Громадська організація стверджує, що таким чином проїзд в столиці стане одним з найдорожчих в Європі.

"Місячний проїзний за 4 875 гривень на весь комунальний транспорт є чи не найдорожчим у Європі!" — йдеться у повідомленні.

ГО закликає мера столиці Віталія Кличка не підписувати проєкт, адже вважає його необґрунтованим. Організація наголошує, що результативніше утворити роботу групи з питань напрацювання тарифів за участі громадськості та експертів, аби вартість відповідала якості та сучасному стану в країні.

"Також очікуємо, що майже одразу піднімуть вартість проїзду і приватні перевізники. Вочевидь це підвищення вартості проїзду саме для них, а не для пасажирів — адже як інакше пояснити у 3,5 разів вищу вартість місячного проїзного, ніж у Варшаві?!" — пишуть в ГО.

Реакція ГО "Пасажири Києва" на нові тарифи на проїзд

Думку організації розділили й кияни, які не розуміють, чому вартість з 8 грн одразу стане аж 30 грн. Люди скаржаться не тільки на якість перевезень, а й на частоту, з якою ходить наземний транспорт. У мережі пишуть:

Друзі, ми будемо готувати протест? Планую писати звернення до представників у Київраді.

Чи стане від цього громадський транспорт зручніше/новіше? Чи підвищиться якість послуг? Чи з'явиться більше одиниць транспорту на маршрутах, які ходять 1-2 рази на годину? Аххах, звісно, ні, плати гроші та йди на х@й.

Гм, прям таки розвалений транспорт. Метро, швидкісний трамвай, тролейбус наче цілком собі нормальні були. З 8 до 30 занадто різко, це погоджуюсь.

Незручний, галімий і повільний громадський транспорт Києва тепер стане ще й дорогим.

Нагадування, що скиглення "Ну ціни піднялися, деняг німа" не працює, коли квитки не є єдиними джерелом вашого фінансування. Ну і це "громадський транспорт має бути прибутковим" — це окреме делулу.

Капець, 64 грн — це приблизно ціна наземного громадського транспорту в Будапешті (500 форинтів). За ці гроші люди мають швидкий транспорт, який приходить часто, вчасно і з кондиціонером. Київський громадський транспорт на рівні Камеруну. І з цим міська влада взагалі ніц не робить.

Сьогоднішні імпульсивні покупки — накупляти поїздок в "Київ цифровий" на громадський транспорт.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна заощадити на проїзді в Києві з новими тарифами.