Захист від терактів? На дорогах Києва невідомі розгорнули загадкові об’єкти (фото)

Протитаранний засіб може зупинити навіть броньовик

На дорогах Києва помічено засоби захисту, які застосовуються проти терористичних атак. При цьому хто і з якої причини встановлює мобільні загородження — невідомо.

Про це повідомляє "Телеграф", публікуючи відповідні фото. Йдеться про наземні бар’єрні пристрої під назвою "Pitagone F18". Їхнє вивантаження та встановлення було помічено в районі станції метро Либідська.

Як зазначено на сайті виробника, Pitagone F18 є протитаранним бар’єром, розробленим для швидкої і простої установки. Він забезпечує адаптований та ефективний захист від терористичних атак з використанням автомобілів в якості зброї.

"Сертифіковано для захисту від транспортних засобів масою до 7 200 кг, що рухаються зі швидкістю до 48 км/год", — заявляє виробник.

Захист Pitagone у Києві. Фото "Телеграф"

Варто зазначити, що в діапазон до 7 тонн можуть входити різні легкові авто, буси, не дуже важкі фури і навіть легка бронетехніка, наприклад БРДМ-2.

Примітка: джерела "Телеграфа" у КМДА зазначають, що в українському законодавстві застосування таких спецзасобів проти легковиків не передбачено. Такими засобами зазвичай блокують фури.

Хто встановив загадкові бар’єри?

Журналісти "Телеграфа" звернулися до різних інстанцій, щоб дізнатися про походження та призначення Pitagone F18 на дорогах Києва, проте пошук відповідей поки результатів не дав.

В "Укртрансбезпеці" припустили, що відповідальне "Агентство відновлення", тобто його столичний підрозділ "Київавтодору".

У "Києвоблавтодорі", як виявилося, також нічого не знають про ці загородження і порадили звернутися до столичних колег.

У "Київавтодорі" перевірили інформацію у свого підрозділу в Голосіївському районі, який також був не в курсі подій, після чого журналістів переправили на КП "Центр організації дорожнього руху" та нагадали, що саме комунальники займаються обслуговуванням світлофорів, облаштуванням лежачих поліцейських та інших засобів обмеження швидкості.

Однак у "Центрі організації дорожнього руху" теж відхрестилися від "пітагонів".

Спроби журналістів "Телеграфа" на запит дізнатися у військової та цивільної адміністрації Києва кому належить ідея встановити спецзасоби, чи чекають у місті терактів із застосуванням авто і де саме розміщуватимуться "пітагони" — також не увінчалися успіхом і на момент виходу публікації відповіді від підлеглих Тимура Ткаченка та Віталія Кличка не були отримані.

