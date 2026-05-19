"Креативненько". Українка здивувала перехожих цікавим вбранням з "АТБ" (відео)

Відео набрало тисячі переглядів

Українка здивувала місцевих жителів Ізмаїла на Одещині цікавим та стильними луком. Адже дівчина буквально вдяглась в пакети "АТБ".

Відповідне відео вже завірусилось у Тік Ток. На ньому дівчина у спідниці та піджаку з пакетів "АТБ" ходить вулицями міста.

Найбільше здивування блогерка викликала безпосередньо в магазині "АТБ" та на касі. Тут не тільки покупці не приховували емоцій, а й самі працівники. На вулиці вбрання блогерки також кидалось в очі, тому чимало перехожих не могли відірвати погляд. Дехто навіть зупинявся, аби сфотографуватись з блогеркою.

Дівчина у вбранні з пакетів АТБ

У коментарях користувачі також оцінили це відео, зазначивши, що це могла б бути потужна колаборація дівчини та супермаркету. Чимало людей були здивовані не тільки образом блогерки, а й її сміливістю так вийти в люди. В коментарях писали:

Роздала стиль.

Прикольно.

Ось це реклама, супер.

Креативнинько.

Ходяча реклама.

А де можна замовити, розмір xl.

