Рус

"Креативненько". Українка здивувала перехожих цікавим вбранням з "АТБ" (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Супермаркет
Супермаркет. Фото Колаж "Телеграфу"

Відео набрало тисячі переглядів

Українка здивувала місцевих жителів Ізмаїла на Одещині цікавим та стильними луком. Адже дівчина буквально вдяглась в пакети "АТБ".

Відповідне відео вже завірусилось у Тік Ток. На ньому дівчина у спідниці та піджаку з пакетів "АТБ" ходить вулицями міста.

Найбільше здивування блогерка викликала безпосередньо в магазині "АТБ" та на касі. Тут не тільки покупці не приховували емоцій, а й самі працівники. На вулиці вбрання блогерки також кидалось в очі, тому чимало перехожих не могли відірвати погляд. Дехто навіть зупинявся, аби сфотографуватись з блогеркою.

Дівчина у вбранні з пакетів АТБ
Дівчина у вбранні з пакетів АТБ

У коментарях користувачі також оцінили це відео, зазначивши, що це могла б бути потужна колаборація дівчини та супермаркету. Чимало людей були здивовані не тільки образом блогерки, а й її сміливістю так вийти в люди. В коментарях писали:

  • Роздала стиль.
  • Прикольно.
  • Ось це реклама, супер.
  • Креативнинько.
  • Ходяча реклама.
  • А де можна замовити, розмір xl.

Нагадаємо, що українець нещодавно показав, як харчується на 100 грн на день виключно продуктами з "АТБ".

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно магазини мережі "АТБ" можуть безкоштовно роздавати продукти та які варіанти їх отримати можуть створити. Йдеться не про уцінку чи великі знижки, а саме про безоплатний товар відповідної якості.

Теги:
#Супермаркет #АТБ