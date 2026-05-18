У Києві вартість проїзду зросте в рази: коли і скільки доведеться платити

У киян ще є час купити квитки за старою ціною

У Києві в рази подорожчає проїзд у громадському транспорті. Разовий квиток коштуватиме 30 грн, хоча до цього був 8 грн.

Про це йдеться у проєкті-розпорядженні КМДА. Зауважимо, що через кілька хвилин після публікації проєкт видалили з сайту, але наразі він знову з'явився.

Нові тарифи набирають чинності з 15 липня 2026 року — після реєстрації розпорядження в органах юстиції.

Скільки коштуватиме проїзд в Києві

Одна поїздка в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі або фунікулері коштуватиме 30 грн — незалежно від виду транспорту. Єдиний квиток — 60 грн, він діятиме з необмеженою кількістю безкоштовних пересадок між будь-яким видом транспорту впродовж 90 хвилин після першої валідації. Важливо: вартість носія електронного квитка до тарифу не входить — сплачується окремо.

Покупка кількох квитків передбачає знижки:

1-9 поїздок — 30 грн,

10-19 — 28,90 грн,

20-29 — 27,80 грн,

30-39 — 26,60 грн,

40-49 — 25,50 грн,

50 поїздок — 25,00 грн.

Максимальна одночасна кількість поїздок на картці — 50, загальний ліміт поповнення — 100 поїздок.

Як зміниться ціна на проїзд в Києві

Як зміниться ціна проїзних

Місячний проїзний на всі види транспорту без обмеження кількості поїздок:

звичайний — 4 875 грн,

студентам — 2 437,50 грн,

учням — 1 218,75 грн.

Проїзні з фіксованою кількістю поїздок:

46 — 1 088 грн (студентам — 544 грн),

62 — 1 463 грн (731,50 грн),

92 — 2 156 грн (1 078 грн),

124 — 2 888 грн (1 444 грн).

Погодинні квитки з необмеженою кількістю поїздок: 24 години — 375 грн, 48 годин — 563 грн, 72 години — 750 грн.

Як зміниться ціна на проїзд в Києві

Зауважимо, що поїздки, завантажені на картку до 14 липня 2026 року, залишатимуться дійсними до 14 вересня 2026 року. Після цього їх використати буде неможливо.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку реформу проїзду в транспорті готують в Україні.