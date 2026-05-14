Харків може накрити хвиля тепла до +28, але є нюанс: яким буде тиждень

У який день містянам краще взяти з собою парасольку

У Харкові найближчий тиждень буде теплим, однак синоптики попереджають про хвилю дощів з 19 травня. Водночас частина прогнозів вказує на періодичні опади протягом усього тижня та на зниження денної температури.

Згідно з даними моделі Google DeepMind WeatherNext 2, упродовж 14-21 травня у місті температура у денний час не впаде нижче +21 градусу. Однак з наступного вівторка варто готуватись до затяжних дощів.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Погода у Харкові 14-21 травня

У четвер, 14 травня, місто зустріне комфортні +22 °C вдень і сонячне небо без опадів. Вночі було свіжо — близько +10 °C.

П’ятниця та вихідні потішать ще теплішим повітрям. У суботу синоптики прогнозують до +26 °C і ясну погоду, а в неділю стовпчики термометрів піднімуться до +27 °C. Легкий вітер і майже безхмарне небо створять ідеальні умови для прогулянок, пікніків та вечірнього відпочинку на свіжому повітрі.

Найспекотнішим днем стане понеділок, 18 травня, — до +28 °C. Втім, увечері можливі короткі грози, хоча ймовірність опадів поки невисока. А вже з вівторка погода почне змінюватися: температура трохи знизиться до +23 °C, з’являться хмари та місцями пройдуть дощі.

Середа та четвер теж обіцяють бути вологими — синоптики попереджають про короткочасні дощі та посилення вітру. Повітря охолоне спочатку до +21 °C, але вже у наступну добу тепло поступово повернеться: до +25 °C.

Якою буде погода у Харкові. Фото: згенероване ШІ

Що прогнозують в Укргідрометцентрі

У Харкові найближчими днями очікується мінлива, але комфортна травнева погода. 14 травня у місті буде до +20 °C вдень та невеликий дощ із проясненнями. У п’ятницю стане трохи прохолодніше до +18 °C та затримаються опади, а в суботу повітря знову прогріється до +21 °C і буде сухо.

У неділю синоптики прогнозують хмарність і невеликий дощ, проте вже з понеділка повернеться тепло — до +24 °C. Хоча вночі може трошки подощити. Найтеплішим днем стане вівторок із температурою до +26 °C, а в середу можливе короткочасне похолодання та дощі. У четвер очікується близько +23°C і дощ, але несуттєвий.

Що буде найближчими днями. Фото: Укргідрометцентр

Отже, за цим прогнозом у період з 14 по 21 травня погода у Харкові буде мінливою: дощі можливі майже щодня, а температура подекуди знижуватиметься.

