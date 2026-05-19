Золотий красень: українець спіймав надзвичайно гарну рибу-велетня майже на 20 кг (фото)

Трофей може бути одним із найбільших у водоймі

Такого коропа витягнути — не буденна справа. На риболовецькому озері "Він фіш" в Тернопільській області біля села Киданці рибалка витягнув коропа, якого ледь втримав в руках.

Фотографією та відео Олег Скоропад поділився в соцмережах. Зауважимо, приблизна оцінка ваги коропа з огляду на товщину спини та об'єм живота риби — не менше ніж 14-17 кг.

Чималий улов/ Фото: threads.com/@skoropadoleg

"Чуть вудочки не вкрало", — ділиться чоловік в дописі до відео. І правда, риба чимала — приблизна довжина коропа — 80 сантиметрів.

Цей екземпляр — справжній красень. Луска велика, правильної форми, переливається золотаво-жовтим та бронзовим, як і має бути у здорового коропа.

На сайті риболовецького озера зазначено, що в них коропи вагою до 17 кілограмів, тож Олег Скоропад міг виловити рекордну для водойми рибу. Озеро працює за принципом карпфішингу, коли виловлену рибу відпускають назад.

Зауважимо, коропи можуть виростати і до метра довжиною. Здебільшого, рибалки виловлюють менші екземпляри, але з розвитком трофейної риболовлі рекорди ваги ставлять все частіше. Вага у 20, 25 чи навіть 30 кілограмів все ще дивує, проте є куди рости — в Україні найбільший виловлений короп заважив понад 40 кілограмів. Це був дзеркальний короп. Світовий же рекорд — понад 50 кг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що аби вирости до таких розмірів, короп має прожити більше ніж десять років. Здебільшого за пару років він набирає близько двох кілограмів.