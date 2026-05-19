Вовк ніколи не нападав на людей в Україні: вчений впевнений на 99%
З початку великої війни популяція цих хижаків в нашій країні зросла вдвічі
Вовки в Україні ніколи не нападали на людей як на здобич. Могли бути напади на людину скаженої тварини.
Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, про напади вовків він не чув, водночас були випадки нападів ведмедя з летальним фіналом, однак їх дуже мало — можна порахувати там на пальцях однієї руки.
"Про вовків мені такі факти невідомі абсолютно. По ведмедях це були окремі випадки, і в принципі, якщо розібратися, то було порушення людиною певних правил поведінки в дикій природі. А саме щодо вовків — я не чув, і я думаю що не було таких випадків. Навіть на 99% переконаний, що не було. Могли бути напади на людину скаженою твариною, коли люди захищалися. Але щоб вовки нападали на людину як на здобич і щоб людина загинула — я такого не пам'ятаю", — сказав зоолог.
Він додав, що у Швеції та Норвегії регулярно видають дозволи на відстріл вовків для їх контролю чисельності. Але загалом в країнах ЄС вовк є видом, що суворо охороняється законом.
Де в Україні можна зустріти вовків
На території нашої країни вовки зустрічаються повсюди за виключенням Криму. Здебільшого хижак мешкає в лісовій зоні та Карпатах.
Вовк — активний мисливець, що може розвивати швидкість до 75 км/годину (типова — 55—60 км/год). За ніч тварина може пройти 60-80 км. Голодному вовку необхідно до 10 кг м'яса за раз.
Що робити, якщо зустрів вовка
Перш за все треба зберігати спокій: не панікуйте і не тікайте. Треба повільно відступати назад, не повертаючись спиною. Створюйте шум та станьте візуально більшими, відступайте до безпечного місця.
Категорично не можна тікати, бо різкі рухи запускають мисливський інстинкт хижака. Не дивіться вовку в очі — у тваринному світі прямий зоровий контакт сприймається як виклик або загроза. Не посміхайтеся — демонстрацію зубів вовк може розцінити як агресію.
Нагадаємо, Ігор Дикий також розповів "Телеграфу", що кількість вовків в Україні зросла вдвічі з часів до початку повномасштабного вторгнення. І причина не тільки в тому, що в Україні діє заборона на полювання.