На Говерлі хотіли встановити рекорд: який саме і чому це викликало величезний скандал

Діджей стверджує, що виступ нібито мав бути "без звуку"

Карпатський національний природний парк пригрозив відповідальністю організаторам DJ-виступу на Говерлі в разі недотримання природоохоронного законодавства. Ініціатива провести на найвищій горі України 90-хвилинний виступ викликала чималий осуд в мережі. "Телеграф" розбирався в ситуації.

Рекорд мав встановити Віталій Кенідра, відомий як DJ Military — він анонсував його проведення 24 травня. Допис-рекламу заходу поширювали також організатори турів pro_karpaty.

Мережею ширились дописи діджея про те, що його рекорд підтримує чимало відомих компаній. Та коли користувачі звернули на це увагу та вимагали від компаній публічного пояснення, їх представники заявили — до ідеї рекорду не мають жодного стосунку.

Бренди, назви яких було використано як спонсорів, відповіли користувачам

Навіть pro_karpaty вийшов з комунікацією, мовляв — не перевірили інформацію та просто інформували туристів.

pro_karpaty виправдались за рекламу рекорду

Що кажуть в заповіднику

Карпатський національний природний парк нагадує — в заповідниках заборонений шумовий вплив, що перевищує норми та діяльність, що може негативно вплинути на стан Говерли. Ба більше — великий натовп туристів також не на користь.

Всім відомо, що масові заходи у високогір’ї призводять до знищення та пошкодження альпійської та субальпійської рослинності, засмічення території та створюють умови для зміщення та руйнування структури поверхневого шару землі. Через шумовий неспокій тварини можуть покинути гнізда чи малят, що призводить до загибелі потомства та порушення екосистеми. Гучна музика завдає шкоди не лише довкіллю, а й зводить нанівець рекреаційний відпочинок інших громадян, які відвідують ліси та гори заради єднання з природою та психологічного розвантаження. Карпатський національний природний парк

Нагадали також і про сезон тиші, адже у період розмноження диких тварин заборонені будь-які заходи, "що є джерелом підвищеного шуму та неспокою". В заповіднику зазначили, що якщо законодавство України буде проігнороване, передбачена адміністративна (Кодекс про адмінправопорушення, ст.91) та кримінальна (за ст.25 ККУ) відповідальність.

Діджей заявляє про "тихий" рекорд

У відповідь на критику DJ Military (Віталій Кенідра) спочатку заявив, що зі звуком має бути тільки фіксація, але вона начебто не буде гучна. Проте потім змінив твердження — DJ set на Говерлі начебто мав бути без звуку.

"Уся музика була передбачена виключно в навушниках для DJ, без колонок та гучного озвучення", — пише він в повідомленні від 19 травня. Наразі ж рекорд перенесений, начебто через погодні умови.

DJ Military про перенесення рекорду - він, начебто, мав бути без звуку

Попередне повідомлення діджея

Окреме обурення українців викликало те, що в рекламі згадувався "доїзд", адже джипінг чи подібні забави шкодять горам, а в заповідниках взагалі заборонені.

