Українська річкова риба, яка рідкісна в Європі: іхтіолог здивувала фактом

Невеликий прісноводний мешканець сприймається як справжня знахідка

Один із найпоширеніших в Україні видів річкової риби може здаватися рідкістю в країнах Західної Європи. Мова не про унікальні види, а про досить звичайні, такі як вівсянка або, як її ще називають, верхівка.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла завідувачка відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, іхтіологіня Юлія Куцоконь.

За її словами, в Україні освянка все ще є у майже будь-якій річці.

"Мене просто здивувало, з якою наполегливістю вони в кожній маленькій плітці бачили вівсянку", — сказала співрозмовниця.

Куцоконь звернула увагу, що крім такої риби є ще й птах освянка.

Овсянка — що про неї відомо

У народі цю рибу можуть називати верхівкою, оскільки вона плаває біля поверхні води.

Харчується комахами, а вночі опускається на глибину та поїдає зоопланктон. До речі, сама вівсянка є кормовою базою для багатьох хижих видів риб.

Вівсянка. Фото: Вікіпедія

Досягає довжини 8-9 см, частіше 6 см. Забарвлення спини блідо-зелене, боки — яскраво-сріблясті. Усі плавці безбарвні. Уздовж боків, особливо в задній частині тіла, тягнеться трохи блакитна смужка.

Тривалість життя не перевищує 3-4 роки. Зустрічається в річках з повільною течією, ставками та озерами з піщаним дном. Збирається у зграї. Влітку тримається біля поверхні води, навесні та восени біля дна, взимку закопується в ґрунт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після підриву Каховської ГЕС знищено унікальні екосистеми.