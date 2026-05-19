Милі, але дуже небезпечні. У Харкові помітили зграю хижаків (відео)

До диких тварин не можна наближатися

У Харкові чоловік побачив страхітливу картину з хижаками. Адже зграя малечі буквально роздирала зайця.

Відповідне відео автор опублікував у Тік Ток. На кадрах видно, що майже десяток лисенят вночі в Харкові ласували здобиччю.

За словами автора, відсутність полювального сезону протягом повномасштабного вторгнення створює чималі проблеми. Адже немає контрольованого відстрілювання хижаків, які розмножуються. Особливу небезпеку в цьому списку можуть становити лисиці, які часто є переносниками сказу.

Враховуючи досить маленький вік лисенят, можна припустити, що не вони самі вполювали зайця, а його принесла мати. Тому цілком ймовірно, що поруч з автівкою була доросла хижачка, яка за потреби може атакувати, особливо, коли є загроза нащадкам.

Лисинята в Харкові

У коментарях користувачі були здивовані картиною, адже такої кількості лисенят вони ще не бачили. Були люди, які відмічали, що відео хоч й миле, але така кількість хижаків дійсно біда. Люди писали:

Я в шоці.

Ого.

Ого, як багато!

Голодні бідненькі.

Дуже люблю тварин. Лисенята супер. Але треба дивитися правду в очі, це біда.

Для довідки

Лисиця — це небезпечний хижак, який може бути переносником сказу, навіть лисенята. Ця смертельна хвороба вражає мозок тварин та людей, тому займати хижаків не можна. Однією з ознак сказу є нетипова поведінка та відсутність страху, що часто демонструють лисиці в містах. Однак їхні візити також можуть бути обумовлені голодом та спробами знайти їжу.

Лисиця

