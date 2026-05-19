Рус

Милі, але дуже небезпечні. У Харкові помітили зграю хижаків (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Колаж, "Телеграф" Новина оновлена 19 травня 2026, 15:30

До диких тварин не можна наближатися

У Харкові чоловік побачив страхітливу картину з хижаками. Адже зграя малечі буквально роздирала зайця.

Відповідне відео автор опублікував у Тік Ток. На кадрах видно, що майже десяток лисенят вночі в Харкові ласували здобиччю.

За словами автора, відсутність полювального сезону протягом повномасштабного вторгнення створює чималі проблеми. Адже немає контрольованого відстрілювання хижаків, які розмножуються. Особливу небезпеку в цьому списку можуть становити лисиці, які часто є переносниками сказу.

Враховуючи досить маленький вік лисенят, можна припустити, що не вони самі вполювали зайця, а його принесла мати. Тому цілком ймовірно, що поруч з автівкою була доросла хижачка, яка за потреби може атакувати, особливо, коли є загроза нащадкам.

Лисинята в Харкові
Лисинята в Харкові

У коментарях користувачі були здивовані картиною, адже такої кількості лисенят вони ще не бачили. Були люди, які відмічали, що відео хоч й миле, але така кількість хижаків дійсно біда. Люди писали:

  • Я в шоці.
  • Ого.
  • Ого, як багато!
  • Голодні бідненькі.
  • Дуже люблю тварин. Лисенята супер. Але треба дивитися правду в очі, це біда.

Для довідки

Лисиця — це небезпечний хижак, який може бути переносником сказу, навіть лисенята. Ця смертельна хвороба вражає мозок тварин та людей, тому займати хижаків не можна. Однією з ознак сказу є нетипова поведінка та відсутність страху, що часто демонструють лисиці в містах. Однак їхні візити також можуть бути обумовлені голодом та спробами знайти їжу.

Лисиця
Лисиця

Раніше "Телеграф" розповідав, що вовки ніколи не нападають на людей як на здобич, але можуть захищатися.

Теги:
#Харків #Хижак #Тварина #Лисиці