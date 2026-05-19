Проїзд у Києві найдорожчий? Порівняли ціни з трьома популярними столицями Європи (інфографіка)

У більшості столиць ціна залежить від відстані та часу поїздки

Новина про підняття вартості тарифу на проїзд у громадському транспорті в Києві з 8 до 30 грн викликає питання: чи дійсно проїзд в столиці України стане одним з найдорожчих в Європі. "Телеграф" вирішив порівняти ціни трьох популярних європейських столиць — Варшави, Берліна та Праги.

Ціни на проїзд у Варшаві

У громадському транспорті Варшави (автобуси, метро, трамваї та електрички) вартість проїзду залежить від часу дії квитка та охопленої зони. Для міської зони (1-ша зона) стандартні ціни такі:

20-хвилинний: 3,40 PLN — 41,17 грн;

75-хвилинний (з пересадками): 4,40 PLN — 53,28 грн;

90-хвилинний (на 1-шу та 2-гу зони): 7,00 PLN — 84,77 грн;

Добовий (24 години, 1 зона): 15,00 PLN — 181,65 грн.

При цьому студенти до 26 років за наявності міжнародного студентського квитка ISIC або польської студентської легітимації, а також діти та пенсіонери мають право на знижку 50% (наприклад, 75-хвилинний квиток коштує 2,20 PLN — 26,64 грн)

Ціни на проїзд у Берліні

У столиці Німеччини також ціна квитка залежить від часу та відстані. Однак є перевізники з єдиним тарифом на усіх транспортних операторів. Ціни на основні квитки:

Разовий квиток (на 2 години): 4,00 євро (зона АВ) — 205,43 грн;

Квиток на короткі відстані (до 3 зупинок у метро чи міській електричці): 2,30 євро — 118,12 грн;

Денний проїзний (Tageskarte): 11,20 євро (зона AB) — 575,19 грн;

Місячний проїзний (VBB Eco-Ticket): від 81,30 євро/міс (за умови річної підписки) — 4 175,28 грн;

Deutschlandticket (місячний проїзний на всі види громадського транспорту та регіональні поїзди по всій Німеччині): 63,00 євро на місяць — 3 235,46 грн.

Зауважимо, що Берлін поділений на тарифні зони: A (центр), B (ближні околиці) і C (зовнішні передмістя, включно з Потсдамом). Діти віком до 6 років користуються громадським транспортом безкоштовно, а від 6 до 14 років передбачені пільгові квитки за зниженою ціною.

Тарифні зони у Берліні

Ціни на проїзд у Празі

Вартість проїзду у Празі залежить від часу дії квитка та способу його купівлі (електронні через застосунок дешевші за паперові). Основні тарифи для дорослих:

30 хвилин: 36 CZK у додатку, 39 CZK паперовий — 76,05 та 82,39 грн відповідно;

90 хвилин: 46 CZK у додатку, 50 CZK паперовий — 97,17 та 105,62 грн;

24 години (добовий): 140 CZK у додатку, 150 CZK паперовий — 295,75 та 316,87 грн;

72 години (3 доби): 340 CZK у додатку, 350 CZK паперовий — 718,24 та 739,37 грн.

Довгострокові проїзні (фіксовані ціни):

На 30 днів: 1 000 CZK — 2 112,48 грн;

На 90 днів: 2 700 CZK — 5 703,07 грн;

На 365 днів (річний): 7 800 CZK — 1 6477,37 грн.

У Празі діти до 15 років мають проїзд безкоштовний, але потрібно підтвердження віку. Люди старше 65 років також мають право на безкоштовний проїзд за наявності спеціальної карти. Для студентів є пільга — знижка на усі тарифи 50%.

Громадський транспорт у Празі

Ціна на проїзд у Києві (з 15 липня)

Одна поїздка в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі або фунікулері коштуватиме 30 грн — незалежно від виду транспорту. Єдиний квиток — 60 грн, він діятиме з необмеженою кількістю безкоштовних пересадок між будь-яким видом транспорту впродовж 90 хвилин після першої валідації.

Місячний проїзний на всі види транспорту без обмеження кількості поїздок:

звичайний — 4 875 грн,

студентам — 2 437,50 грн,

учням — 1 218,75 грн.

Проїзні з фіксованою кількістю поїздок:

46 — 1 088 грн (студентам — 544 грн),

62 — 1 463 грн (731,50 грн),

92 — 2 156 грн (1 078 грн),

124 — 2 888 грн (1 444 грн).

Погодинні квитки з необмеженою кількістю поїздок: 24 години — 375 грн, 48 годин — 563 грн, 72 години — 750 грн.

Чи дійсно в Києві буде найдорожчий проїзд

Аналізуючи три столиці Європи та України, можна побачити, що разовий квиток є найдешевшим у Києві. Адже:

Варшава (20 хвилин) — 41,17 грн.

Прага (30 хвилин через додаток) — 76,05 грн.

Берлін (коротка відстань до 3 зупинок) — 118,12 грн.

Київ — 30 грн або 60 грн.

Втім проїзні дійсно у Києві будуть значно дорожчі за європейські столиці. Так, добовий квиток (24 години) — найдешевший у Варшаві (181,65 грн) та Празі (295,75 грн), тоді як у Києві він коштуватиме 375 грн.

Місячний проїзний — найдешевший у Празі (2 112,48 грн) та Берліні (3 235,46 грн). У Києві безлімітний проїзний на місяць коштує 4 875 грн, що є значно дорожчим за інші столиці.

Вартість проїзду у столицях. Інфографіка "Телеграф"/ШІ

