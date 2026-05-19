Усік — Верхувен: як подивитися бій за кордоном
Супербій покажуть у всьому світі
У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться великий вечір боксу, в головному бою якого на ринг вийдуть українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) і нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). Світовим транслятором шоу боксу Усик — Верхувен є медіаплатформа DAZN.
Що потрібно знати
- Усик проведе бій із Верхувеном за правилами боксу
- За межами України поєдинок можна переглянути на DAZN
- Шоу боксу покажуть за системою PPV
За кордоном України вечір боксу Усик — Верхувен покаже платформа DAZN. Про це повідомляє "Телеграф".
Шоу на DAZN буде доступне для перегляду за системою PPV Pay-Per-View (з англ. — "плата за перегляд"). Вартість перегляду становитиме 830 грн/рік або 913 грн залежно від передплати. Перший варіант дасть можливість переглянути 12 шоу PPV протягом року без додаткової плати. Другий варіант дозволить переглянути шоу Усик — Верхувен, а також надасть 7-денний доступ до пакета DAZN Standart.
Вечір боксу на DAZN стартує о 18:00 за київським часом. Головний бій шоу орієнтовно розпочнеться після опівночі.
Оплата для перегляду контенту DAZN здійснюється трьома способами: банківська карта, PayPal та Google Pay.
На цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.
Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також імена всіх учасників вечора боксу. До речі, на кону поєдинку стоятиме лише один чемпіонський пояс, щоправда, у разі поразки українець ризикує втратити всі титули.
Додамо, що шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.
Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.