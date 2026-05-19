Хто може замінити Путіна в Росії: ШІ назвав 3 головні імені (інфографіка)

Моделі ШІ сходяться в оцінках, але обирають різних лідерів

У Росії зростає невдоволення політикою влади з боку суспільства, оскільки війна дає серйозні наслідки і б’є по населенню. На тлі цієї вельми очікуваної ситуації виникає логічне питання: хто може стати наступником нинішнього російського глави Володимира Путіна, якщо він із тієї чи іншої причини залишить посаду.

"Телеграф" вирішив поцікавитися думкою штучного інтелекту з цього питання. Для цього ми звернулися до ChatGPT, Grok та Gemini.

Для розуміння ситуації:

Всеросійський центр вивчення громадської думки зафіксував у росіян найсильніший за 8 років сплеск невдоволення внутрішньою, зовнішньою та економічною політикою Путіна. Виною тому стали нездійснені надії на припинення війни в Україні, блокування соцмереж та в цілому інтернету та погіршення ситуації в економіці. Частка громадян, яких "загалом не влаштовує" внутрішня політика в країні, на кінець квітня досягла 36%, а це максимум із грудня 2021 року.

За чотири місяці частка незадоволених збільшилась на 14 відсотків. Це рекордне зростання за порівняльний період з 2018 року, коли Кремль запустив пенсійну реформу (тоді показник зріс із 21% до 38% протягом 4 місяців).

ChatGPT

На думку цього ШІ, серед потенційних фігур, які могли б зайняти місце у Кремлі замість Путіна, є чотири варіанти.

Прем’єр-міністр Михайло Мішустін. Його ChatGPT називає найбільш "системним" і безпечним" варіантом. У цього кандидата немає якоїсь своєї "фішки" в ідеології, і його не пов’язують із силовиками. Він виглядає як звичайний чиновник, який вміє керувати. Таким чином, для впливових людей це може бути зручний варіант: жодних революцій і без зайвого негативу".

Михайло Мішустін

Перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Усередині системи він – фігура з величезним авторитетом, що роками спрямовує потоки внутрішньої політики та формує громадську думку. Його описують як майстра маневрування, здатного порозумітися з будь-якою владою.

Сергій Кирієнко

Колишній російський президент та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він має досвід у президентстві, проте його образ вже настільки перетворився на "телеграм-яструба", що серйозно його не сприймають.

Дмитро Медведєв. Фото: "Дождь"

Хтось із силовиків. Це можуть бути люди з оточення помічника президента Миколи Патрушева чи спецслужб. Але за такого сценарію режим остаточно перетворюється на жорстко мобілізаційний стан.

Микола Патрушев

ШІ акцентує на тому, що в Росії наступника обирає не суспільство, а вузьке коло еліт — силовики, великі держкорпорації, адміністрація Кремля. Тому для них головним питанням є не те, "хто подобається людям", а "хто гарантує збереження системи та безпеки для всіх усередині".

Думка ChatGPT/скріншот "Телеграф"

З вищезазначених варіантів ChatGPT вважає найбільш ймовірним наступником Михайла Мішустіна.

Думка ChatGPT/скріншот "Телеграф"

Grok

Цифровий розум також називає кілька основних варіантів, але додаючи нові імена.

Михайло Мішустін: Прем’єр-міністр Михайло Мішустін розглядається як один із найімовірніших кандидатів. Він має технократичний підхід та управлінський досвід, сфокусований на економічних питаннях та подоланні санкційного тиску. У разі непередбачених обставин він за конституцією може тимчасово виконувати обов’язки президента. Однак його позиція видається менш агресивною порівняно з Володимиром Путіним. Він може стати фігурою для проведення "м’якої" стабілізації.

Прем’єр-міністр Михайло Мішустін розглядається як один із найімовірніших кандидатів. Він має технократичний підхід та управлінський досвід, сфокусований на економічних питаннях та подоланні санкційного тиску. У разі непередбачених обставин він за конституцією може тимчасово виконувати обов’язки президента. Однак його позиція видається менш агресивною порівняно з Володимиром Путіним. Він може стати фігурою для проведення "м’якої" стабілізації. Олексій Дюмін, який раніше обіймав посаду особистого охоронця Володимира Путіна, а нині є губернатором і займає інші значущі позиції, відрізняється високим ступенем лояльності. Його досвід у силових структурах та участь у "спецопераціях" роблять його помітною фігурою. Багато експертів вважають його одним із головних претендентів, багато в чому завдяки його тісним особистим зв’язкам із Путіним.

Олексій Дюмін

Мер Москви Сергій Собянін зарекомендував себе як ефективний управлінець. Незважаючи на його "цивілізований" імідж, він демонструє відданість існуючій системі. Собянин добре підходить підтримки поточного стану справ.

Сергій Собянін

Інші кандидати:Серед інших потенційних фігур згадуються Дмитро Патрушев (син Миколи Патрушева) та міністр оборони РФ Андрій Білоусов, а також Сергій Кирієнко. Слід зазначити, що представники силових відомств, як Патрушеви, можуть виступати за жорсткішу політичну лінію.

Дмитро Патрушев

Андрій Білоусов

Найімовірнішим кандидатом ШІ вважає Михайла Мішустіна.

Думка ШІ Grok/скріншот "Телеграф"

Думка ІІ Grok/скріншот "Телеграф"

Gemini

Цей штучний інтелект називає ті ж самі імена, які вже були описані вище. Однак цей рейтинг відрізняється вибором лідера. На першому місці опинився не Михайло Мішустін.

Секретар Держради РФ Олексій Дюмін . ШІ пояснює, що Путін повністю довіряє Дюміну як особистості. Маючи генеральське звання, він користується повагою серед силових структур, зокрема ФСБ та ФСО, які вважають його "своїм". Його роль у командуванні Силами спеціальних операцій під час анексії Криму у 2014 році також надає йому авторитету серед радикально налаштованих груп. Дюмін є ідеальним кандидатом на роль "наступника-захисника". Він міг би забезпечити безпеку сім’ї Путіна та його найближчого оточення.

. ШІ пояснює, що Путін повністю довіряє Дюміну як особистості. Маючи генеральське звання, він користується повагою серед силових структур, зокрема ФСБ та ФСО, які вважають його "своїм". Його роль у командуванні Силами спеціальних операцій під час анексії Криму у 2014 році також надає йому авторитету серед радикально налаштованих груп. Дюмін є ідеальним кандидатом на роль "наступника-захисника". Він міг би забезпечити безпеку сім’ї Путіна та його найближчого оточення. Прем’єр-міністр Михайло Мішустін . Згідно з російською конституцією, у разі неможливості виконання президентом своїх обов’язків або його раптової смерті прем’єр-міністр тимчасово бере на себе повноваження на 90 днів до проведення виборів. Він може очолити країну як за плановим, так і несподіваним сценарієм. Великий бізнес та цивільні чиновники підтримають його як фігуру, здатну розпочати переговори із Заходом щодо стабілізації економіки. Однак, оскільки Мішустін не має власної силової бази, його влада залежатиме від співпраці з силовими структурами.

. Згідно з російською конституцією, у разі неможливості виконання президентом своїх обов’язків або його раптової смерті прем’єр-міністр тимчасово бере на себе повноваження на 90 днів до проведення виборів. Він може очолити країну як за плановим, так і несподіваним сценарієм. Великий бізнес та цивільні чиновники підтримають його як фігуру, здатну розпочати переговори із Заходом щодо стабілізації економіки. Однак, оскільки Мішустін не має власної силової бази, його влада залежатиме від співпраці з силовими структурами. Віце-прем’єр-міністр Дмитро Патрушев. Цей сценарій можливий за максимального посилення контролю та придушення будь-якого внутрішнього невдоволення. Якщо Кремль вирішить повністю ігнорувати настрої росіян і будувати далі закриту мілітаризовану диктатуру, Патрушев може стати ключовою фігурою.

Думка ШІ Gemini/скріншот "Телеграф"

Найімовірніший варіант, як вважає Gemini, у поточному політичному розкладі це Олексій Дюмін.

Думка ШІ Gemini/скріншот "Телеграф"

Підсумок

Усі три ШІ дали різні оцінки, проте вони сходяться в одному: найімовірніший сценарій для Росії — це не зміна курсу, а спроба зберегти чинну систему влади через максимально керованого наступника.

Так, головними фаворитами виявилися Михайло Мішустін та Олексій Дюмін. Перший асоціюється зі спробою стабілізації та збереження керованості без різких потрясінь, другий – з посиленням впливу силовиків та мобілізаційної моделі РФ.

Хто може посісти місце Путіна. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 6 політиків підтримують Путіна в Європі.