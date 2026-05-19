Що додати у воду під час варіння картоплі, щоб вона стала смачнішою

Марина Бондаренко
Є прості секрети, які не потребують великих зусиль. Фото Колаж "Телеграфу"

Усе вирішать три інгредієнти

Більшість людей готує картоплю максимально просто: почистили, залили водою, посолили й зварили. Але є один невеликий трюк, який здатен змінити її смак настільки, що звичайний гарнір раптом стає "як у ресторані".

І найприємніше — він зовсім не складний і не потребує дорогих продуктів. Про нього написали в "femcafe".

Спосіб зробити картоплю набагато смачнішою без зайвих зусиль

  1. Варіть у суміші молока і води. Замість чистої води спробуйте варити картоплю у суміші води та молока (приблизно 1:1). Молоко додає ніжності та легкого вершкового смаку, а сама картопля виходить м’якшою і більш насиченою. Різниця відчувається вже з першої ложки;
  2. Додайте лавровий лист. Один-два лаврові листки під час варіння дають легкий аромат і роблять смак глибшим;
  3. Соліть одразу. Сіль краще додавати не в кінці, а під час варіння. Так смак рівномірно проникає всередину, і картопля виходить смачнішою.
#Рецепти #Картопля #Лайфхак