Что добавить в воду во время варки картофеля, чтобы он стал вкуснее

Все решат три ингредиента

Большинство людей готовят картошку максимально просто: почистили, залили водой, посолили и сварили. Но есть один небольшой трюк, способный изменить его вкус настолько, что обычный гарнир вдруг становится "как в ресторане".

Способ сделать картофель намного вкуснее без лишних усилий

Способ сделать картофель намного вкуснее без лишних усилий

Варите в смеси молока и воды. Вместо чистой воды попробуйте варить картофель в смеси воды и молока (примерно 1:1). Молоко добавляет нежности и легкого сливочного вкуса, а сам картофель получается более мягким и насыщенным. Разница ощущается уже с первой ложки; Добавьте лавровый лист. Один-два лавровых листа во время варки дают легкий аромат и делают вкус глубже; Солите сразу. Соль лучше добавлять не в конце, а во время варки. Так вкус равномерно проникает внутрь, и картофель получается вкуснее.

Варится картофель

