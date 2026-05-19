Проїзд у Києві вдарить по гаманцю сильніше, ніж у Європі: зарплати не ті (інфографіка)

"Телеграф" порівняв ціни на проїзд і зарплати в чотирьох столицях

Кияни витрачатимуть на проїзд іноді в 10 разів більше, аніж мешканці Праги, Варшави чи Берліна. Вартість проїзду в Києві, навіть після підвищення, за одну поїздку не стане найбільшою. А от проїзний на місяць вдарить по гаманцю. "Телеграф" порахував, який відсоток свого прибутку кияни та мешканці інших європейських столиць витрачатимуть на проїзд.

Серед цих європейських міст найбільша зарплата у 2026 році зафіксована в Берліні, а найнижча в Києві. Для столиці Німеччини це €4 450 на місяць (приблизно 228 460 грн), для Праги — 62 723 CZK (приблизно 132 340 грн), для Варшави — 11 502 PLN (близько 139 140 грн), а в Києві — 43 865 грн.

Скільки коштує разовий проїзд та проїзний на місяць

Для зручності наводимо вартість проїзду одразу в українській валюті.

Разові квитки. Одна поїздка в Києві коштуватиме 30 грн, у Варшаві короткотерміновий квиток — 41,17 грн, у Празі — 76,05 грн, у Берліні — 118,12 грн.

Вартість проїзних на місяць. В Празі 2 112,48 грн, у Берліні 3 235,46 грн, у Варшаві — 1 330,57 грн (для 1 зони), у Києві безлімітний проїзний на місяць коштує 4 875 грн.

Яку частину зарплати доведеться віддати за квитки

У співвідношенні до зарплати разовий квиток у Києві (30 грн) буде трохи дешевшим, ніж у Берліні, але все одно дорожчим, ніж у Празі та Варшаві. Зокрема, для Києва одна поїздка буде коштувати 0,068% від середньої зарплати, у Празі — 0,057%, у Варшаві — 0,029%, а у Берліні — 0,09% (якщо тільки на кілька зупинок — 0,052%).

Та у випадку з місячними проїзними Київ став абсолютним антилідером з величезним відривом. Після запланованого підвищення тарифів у Києві, витрати на місячний громадський транспорт у співвідношенні до середньої заробітної плати будуть у 7–11 разів вищими, ніж у Празі, Берліні чи Варшаві.

Ціни та зарплати в Києві, Празі, Варшаві та Берліні/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

При середній зарплаті у трохи більш як 43 тисяч гривень за місячний проїзний киянам доведеться викласти понад 11% прибутку. Для порівняння, мешканці Берліну заплатять лише 1,42% від зарплати, мешканці Праги — 1,59% (при купівлі на рік і того менше — 1,04%), а мешканцям Варшави проїзд в середньому обходиться найдешевше — 0,96% від середньої місячної зарплати.

Частині киян проїзд буде не по кишені

Якщо ж людина працює за "мінімалку", ситуація стає критичною. Мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 грн на місяць до вирахування податків. Після — 6 658,19 грн часто отримують працівники "на руки".

Мешканцю Києва із мінімальним доходом доведеться віддати майже 73% своїх чистих грошей лише за те, щоб придбати місячний проїзний документ. На всі інші потреби (житло, їжу, одяг) від місячного заробітку залишається всього 1 783,19 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Київ не єдине місто, де проїзд коштуватиме 30 грн. Зокрема, така ціна проїзду з середини травня у Львові. Інші міста здебільшого мають нижчу вартість проїзду.