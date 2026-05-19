Вкрали в "Аврорі" товару на 4 тисячі, а сплатили лише за енергетик: як суд покарав порушників

Зухвале рішення може обернутися проблемами

У Кривому Розі на вулиці Гетьманській кримінальний дует вирішив, що знайшов ідеальну схему "безкоштовного" шопінгу. Чоловік та жінка завітали до місцевого магазину мережі "Аврора" влаштували там масштабний закуп, за який "забули" розрахуватися.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру судових рішень, яке цитує місцеве видання. "Телеграф" розповість детальніше.

Парочка діяла за простою, але нахабною схемою. Вони ходили торговим залом і складали до кошика все, що бачили на полицях. Візит до дискаунтера виявився максимально продуктивним. До їхнього "списку покупок" потрапили:

жіночі шкарпетки;

цифровий мультиметр;

дві акустичні док-станції з яскравою підсвіткою;

гострий кухонний ніж;

дві сковорідки;

два кілограми кави в зернах.

Загальна вартість "накраденого" затягнула на понад 4000 гривень.

Хитрість на касі не спрацювала

Підійшовши до каси самообслуговування, "розумники" вирішили продемонструвати чесність: вони сканували та оплатили лише одну банку енергетичного напою. Все інше винесли повз систему контролю.

Що вирішив суд

За скоєну крадіжку в умовах воєнного стану їм загрожував реальний тюремний термін. Але суд визнав обох винними та призначив їм покарання у вигляді двох років іспитового терміну (умовно).

Тепер парочка перебуватиме під пильним контролем правоохоронців. Якщо протягом цих двох років вони вчинять будь-яке інше правопорушення або порушать умови пробації, умовний термін миттєво перетвориться на реальний.

Раніше "Телеграф" писав, який штраф можуть виписати за годування голубів.