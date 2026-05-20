С Вознесением Господним! Красивые открытки и поздравления на украинском языке

В этот день поздравьте близких с большим праздником

В четверг, 21 мая, христиане восточного обряда (Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь) отмечает большой церковный праздник — Вознесение Господне. В этот день, согласно писанию, Иисус Христос вознесся на небеса.

В этот день верующие ходят в храмы на торжественные богослужения, молятся и поздравляют друг друга. "Телеграф" подготовил красивые открытки и теплые пожелания на украинском языке, чтобы вы могли поздравить близких в соцсетях и мессенджерах.

Открытки и поздравления с Вознесением Господним

Зі святом Вознесіння Господнього! Нехай це світле свято принесе у твою оселю мир, гармонію та Божу благодать. Нехай серце буде сповнене віри та любові!

Вітаю з Вознесінням! Бажаю, щоб кожен день твого життя був благословенним, помисли — чистими, а на душі завжди панували спокій та радість.

У цей величний день Вознесіння Господнього бажаю тобі та твоїй родині міцного здоров’я, Божого захисту та невичерпної надії. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч!

Зі світлим святом Вознесіння! Нехай Господь почує всі твої молитви, подарує душевний спокій та благословить на добрі справи. Миру та добра твоєму дому!

Вітаю з Вознесінням Господнім! Нехай світло цього свята зігріває твоє серце, а віра допомагає долати будь-яку негоду. Щастя, злагоди та тепла!

У день Вознесіння Господнього бажаю, щоб твоя душа летіла крилами надії до щастя, а небо завжди було прихильним до тебе та твоїх близьких. Зі святом!

Зі святом Вознесіння! Нехай Божа благодать зійде на твою родину, подарує затишок, взаєморозуміння та міцне здоров'я. Душевного миру тобі!

Щиро вітаю з Вознесінням Христовим! Бажаю, щоб твій життєвий шлях був освітлений Божим благословенням, а в серці завжди жила щира любов.

З Вознесінням Господнім! Нехай це свято наповнить твій дім світлом і радістю, а кожен день приносить привід для посмішки та вдячності.

Вітаю з цим великим християнським святом! Нехай Вознесіння Господнє подарує віру в чудеса, спокій у серці та мирне небо над головою.

У день Вознесіння бажаю тобі особливої душевного чистоти, легкості та світлої радості. Нехай Господь оберігає тебе від усіх негараздів!

Зі святом Вознесіння Господнього! Нехай твої молитви будуть почуті, серце — зігріте любов'ю, а життя — сповнене земних і небесних благ.

