Виніс старий диван до сміттєвих баків, а вранці отримав штраф: що він порушив

За ці кошти можна викликати спеціальний транспорт і не бути порушником

Багато українців переконані: якщо стара шафа, диван чи будівельні відходи не поміщаються у звичайний сміттєвий бак, їх можна просто залишити поруч. Мовляв, комунальники все одно заберуть. Проте така звичка може обернутися солідним штрафом, про який більшість навіть не здогадується.

Що саме порушують громадяни, залишаючи великогабаритне сміття у дворах, та як діяти правильно

Чому не можна просто винести диван до баків

Згідно з українським законодавством, звичайні сміттєві контейнери біля будинків призначені виключно для побутових відходів. Старі меблі (дивани, крісла, столи), побутова техніка, а також мішки з бетонними уламками чи кахлем після ремонту належать до категорії великогабаритного та будівельного сміття.

Викинули диван на смітник. Фото vinnitsa.info

Викидати такі речі у загальні баки або залишати на майданчику поруч — це пряме порушення правил благоустрою території населених пунктів. Подібні дії прирівнюються до створення стихійних сміттєзвалищ.

Яке покарання загрожує порушникам

В Україні за неправильну утилізацію сміття та порушення правил благоустрою передбачена адміністративна відповідальність (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Суми штрафів наразі становлять:

для звичайних громадян (фізичних осіб) — від 340 до 1 360 гривень ;

(фізичних осіб) — від ; для посадових осіб та підприємців (юридичних осіб) — від 850 до 1 700 гривень.

Штраф за викинутий диван на смітник

Штраф може виписати поліція або представники муніципальної варти (інспекції з благоустрою), якщо зафіксують факт порушення або встановлять особу за допомогою камер відеоспостереження чи свідчень сусідів.

Як правильно позбутися старих меблів та техніки

Просто виставити диван "під паркан" — це не вихід. Щоб не отримати штраф, є кілька законних способів:

Спеціальні майданчики. У деяких містах або ОСББ облаштовують окремі зони для великогабаритного сміття, звідки його за графіком забирає спецтранспорт. Дізнатися про наявність таких місць можна у своїй керуючій компанії чи ЖЕКу. Замовлення спецтранспорту. Якщо у вашому дворі такого майданчика немає, ви зобов'язані самостійно укласти договір із компанією, яка займається вивезенням саме великогабаритних чи будівельних відходів, і оплатити їхні послуги. Пункт прийому або утилізації. Старі меблі чи техніку можна самостійно відвезти на спеціалізовані полігони або здати компаніям, які займаються переробкою.

