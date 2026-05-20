Не садіть ці 3 сорти абрикоса: моніліоз їх просто обожнює

Серед трійки найгірших сортів виявились і старі, всім знайомі різновиди.

Головна хвороба, через яку зникає абрикос – це моніліоз. Звичайно, є просунуті схеми обробки саду, є передові препарати, але є також сорти абрикоса, які особливо легко і швидко програють у битві з цим грибком.

Не дарма це небезпечне грибкове захворювання ще називають моніліальним опіком, тому що дерево під натиском моніліозу виглядає як обгоріле: почорнілі пагони, квіти, що засихають і опадають. Навіть молоденькі гілки швидко в’януть і скручуються. І без обробки дерево просто пропаде, причому є три сорти абрикоса, які без належного догляду пропадають особливо швидко.

Червонощокий. Так, старий сорт, який багато хто знає. Але зараз з’явилося багато нових сортів абрикоса, стійкіших і менш вибагливих. Ананасний. Ще один старий знайомий, якому потрібна жорстка схема обробки до 5-7 на рік. Інакше він хворітиме і даремно займатиме багато місця у вашому саду. Голдріч, північноамериканська селекція. Теж за фактом виявився дуже сприйнятливим до вітчизняних грибків.

Важливо: щодо стійкості абрикосів до моніліозу, то все відносно. Адже абсолютно не сприйнятливих сортів не існує : у вологу погоду без профілактичної обробки хворіють усі, на жаль.

Які абрикоси не варто садити в Україні. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

