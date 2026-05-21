Гігантський короп: український рибалка показав трофей вагою з дворічну дитину (фото)

Ця риба вважається однією з найрозумніших серед прісноводних, тому її непросто спіймати

Українському рибалці вдалося успішно відкрити сезон, виловивши з водоймища гігантського коропа. Його вага була більшою за звичайну в три або навіть чотири рази.

Відповідне фото було опубліковано на сторінці "Рибалка у Житомирі та Житомирській області" у Facebook. Автор посту посту зазначив, що його улов становив 12 кілограм.

У відповіді на один із коментарів під фотографією рибалка вказав, що цю гігантську рибу йому вдалося зловити на озері Плитниця. Це відома спортивно-комерційна водойма, розташована в Житомирській області (колишній Овруцький район).

Рибалка спіймав трофейного коропа. Фото: "Рибалка у Житомирі та Житомирській області" у Facebook

Згідно з інформацією з мережі, дане водоймище спеціалізується на трофейній рибалці за принципом "зловила — відпусти".

Карп — що відомо про рибу

Короп є прісноводною рибою, яка широко поширена у різних водоймах по всьому світу. Має велике видовжене тіло із золотаво-бурою лускою. Може важити до 20 кілограмів, за довжини тіла до 70 сантиметрів. Середня вага – 3-4 кг.

2-4 кг — звичайний хороший короп;

5-8 кг — вже серйозна риба;

10+ кг – елітний трофей.

Цікавий факт: трефоєний улов, короп більше 10 кг, важить приблизно як дворічна дитина (від 10 до 15 кг)

Харчується риба як водоростями, і дрібними водними організмами.

Короп. Фото: Вікіпедія

У природі коропи мешкають у ставках, озерах та річках з повільною течією. Рибалки відзначають, що одними з найефективніших наживок для цієї риби є кукурудза, мамалига та бойли з різними ароматизаторами.

До речі, короп вважається однією з найрозумніших риб серед прісноводних. Він добре орієнтується у водоймі, має чудову пам’ять і здатний навчатися. Тому його непросто спіймати — особливо старших.

Вага коропа відповідно до віку. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

