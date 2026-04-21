Більше не садіть овочі аби як: секретна схема змішаних грядок для рекордного врожаю

Ірина Семчишина
Що таке спільна посадка і що з чим правильно садити
Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Партнерство між рослинами – запорука успішного вирощування. Є пари, які взаємно захищають одна одну від хвороб та шкідників.

Багато садівників та власників городів переконані в користі спільної посадки – вирощування одних культур серед інших для збільшення врожаю. Вважається, що рослини, які добре поєднуються за смаком, часто добре ростуть разом, наприклад, базилік та помідори, буряк та цибуля, кріп та огірки, а також салат та рукола.

Ми перерахуємо найкращі пари, сусідство яких не лише дозволить покращити якість та кількість врожаю, а й дозволить вашим грядкам виглядати ефектніше.

1. Цибуля та морква

Посадка цибулі через ряд між морквою відлякує морквяну муху через запах цибулі, а запах моркви збиває з пантелику цибульну муху. Менше шкідників більше користі.

2. Чорнобривці поруч із помідорами та огірками

Така посадка допомагає відлякувати або збивати з пантелику таких комах, як попелиця і оранжерейна білокрилка. Плюс ще й у тому, що як тільки ви посадите будь-які гарні ароматні квіти поряд з тим, що плануєте вживати в їжу, ви залучите безліч корисних комах.

3. Коренева селера та часник

Часник восени саджається спеціально з широкими міжряддями, в які навесні висаджується коренева селера. І селера виходить більшою, і часник захищає її від шкідників.

4. Зелена цибуля та буряк

Потрібно сіяти обидві культури одночасно – у будь-який час у квітні, травні чи червні, залишаючи між кущами буряків відстань у 30 см. У міжряддях зростатиме цибуля. На початку липня виходить чудовий урожай зеленої цибулі. З однієї грядки можна зібрати два врожаї. Пізніше можна зібрати буряки.

5. Мангольд та кущова квасоля

Висаджуйте ряди стручкової квасолі разом із посівами мангольду, і коли квасоля дозріє, мангольд почне займати її місце. Після збирання врожаю квасолі її кущі просто зрізаються біля самої землі і вирушають у компостну купу, після чого мангольд може на повну силу розмножуватися. Йому також трохи допомагають азотні бульбочки на квасолі.

6. Фенхель із огірками

Ще одна чудова пара, яка демонструє взаємовигідну співпрацю.

