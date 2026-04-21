Більше не садіть овочі аби як: секретна схема змішаних грядок для рекордного врожаю

Партнерство між рослинами – запорука успішного вирощування. Є пари, які взаємно захищають одна одну від хвороб та шкідників.

Багато садівників та власників городів переконані в користі спільної посадки – вирощування одних культур серед інших для збільшення врожаю. Вважається, що рослини, які добре поєднуються за смаком, часто добре ростуть разом, наприклад, базилік та помідори, буряк та цибуля, кріп та огірки, а також салат та рукола.

Ми перерахуємо найкращі пари, сусідство яких не лише дозволить покращити якість та кількість врожаю, а й дозволить вашим грядкам виглядати ефектніше.

1. Цибуля та морква

Посадка цибулі через ряд між морквою відлякує морквяну муху через запах цибулі, а запах моркви збиває з пантелику цибульну муху. Менше шкідників більше користі.

2. Чорнобривці поруч із помідорами та огірками

Така посадка допомагає відлякувати або збивати з пантелику таких комах, як попелиця і оранжерейна білокрилка. Плюс ще й у тому, що як тільки ви посадите будь-які гарні ароматні квіти поряд з тим, що плануєте вживати в їжу, ви залучите безліч корисних комах.

Цибуля і морква допомагають один одному, а чорнобривці відлякують комах від помідорів та огірків.

3. Коренева селера та часник

Часник восени саджається спеціально з широкими міжряддями, в які навесні висаджується коренева селера. І селера виходить більшою, і часник захищає її від шкідників.

4. Зелена цибуля та буряк

Потрібно сіяти обидві культури одночасно – у будь-який час у квітні, травні чи червні, залишаючи між кущами буряків відстань у 30 см. У міжряддях зростатиме цибуля. На початку липня виходить чудовий урожай зеленої цибулі. З однієї грядки можна зібрати два врожаї. Пізніше можна зібрати буряки.

Часник допомагає селері, а зелена цибуля – чудовий сусід для буряків.

5. Мангольд та кущова квасоля

Висаджуйте ряди стручкової квасолі разом із посівами мангольду, і коли квасоля дозріє, мангольд почне займати її місце. Після збирання врожаю квасолі її кущі просто зрізаються біля самої землі і вирушають у компостну купу, після чого мангольд може на повну силу розмножуватися. Йому також трохи допомагають азотні бульбочки на квасолі.

6. Фенхель із огірками

Ще одна чудова пара, яка демонструє взаємовигідну співпрацю.

Мангольд добре росте з кущовою квасолею, а фенхель – з огірками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що посадити біля входу до будинку, щоб було красиво і не треба було морочитися над доглядом.