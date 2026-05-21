Зеленська з'явилася у вишиванці за 18 тисяч грн: вона має сакральний сенс (фото)

Раніше синю вишиту сорочку носили, щоб захиститися від зла

Подружжя Володимир та Олена Зеленські привітали українців із національним святом — Днем вишиванки. Перша леді обрала для цієї події особливе вбрання від українського бренду з глибоким сакральним змістом.

Святковий допис з'явився в офіційному Telegram-каналі Zelenskiy/Official. Володимир Зеленський наголосив на важливості традицій в сучасних реаліях. До публікації було додано світлину, на якій президент та перша леді спільно позують перед камерою у святкових вишитих сорочках.

Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим – своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком. Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне. Відбудовуючи зруйноване. Лікуючи рани. Навчаючи дітей і коли вчаться самі. Ми зберігаємо пам’ять і будуємо майбутнє. З Днем вишиванки, Україно! З долею, яку вишиваємо незалежно! Володимир Зеленський

Бренд, вартість і символізм сорочки Зеленської

Перша леді для урочистого дня обрала лляну вишиванку від українського модного бренду Varenyky Fashion. Модель має назву "Дерево Роду". Згідно з інформацією на офіційному сайті виробника, сорочка створена зі 100% льону, а її вартість становить 18 500 гривень.

Орнамент цього одягу символізує нескінченне продовження роду, міцний зв’язок між поколіннями, сімейний добробут, достаток і захист родини, а також здавна вважався помічником для молодих жінок у пошуках своєї долі.

Особливе значення має і колір вишивки на сорочці першої леді. Синій тон у традиційній українській культурі уособлює небесну блакить та кришталеву чистоту води, повідомляє "Галичанка". Понад сто років тому сині нитки несли в собі глибокий сакральний сенс, що відповідав за жіночу енергію, спокій, нескінченність та захист від усього злого.

Одяг з орнаментом такого кольору зазвичай носили діти для оберега від хвороб, а також жінки, які більше не планували продовжувати рід. Окрім цього, сині елементи вишивали на вбранні чоловіків, коли їхньому життю загрожувала серйозна небезпека.

