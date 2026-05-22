Забудьте про банальне "Тьома": наймилозвучніші українські форми імені Артем

Як можна по-іншому називати Артема

Українці часто використовують пестливі та розмовні форми імен. Популярне чоловіче ім’я Артем також має багато варіантів звертання.

Як лагідно та по-українськи звертатися до Артема, розповів "Телеграф" із посиланням на наставника з техніки мови Адама Діденка. Серед найуживаніших і наймилозвучніших форм імені можна почути:

Артемко;

Артемчик;

Артюша;

Артюха;

Темка;

Тема;

Темочка;

Темушка;

Артемочка;

Темич.

Що означає ім'я Артем

Ім’я Артем має давньогрецьке походження. Найпоширеніше трактування означає "непошкоджений", "той, хто перебуває у безпеці" або "людина бездоганного здоров’я". Також існує версія, що ім’я пов’язане з давньогрецькою богинею Артемідою. У такому разі його значення тлумачать як "присвячений Артеміді".

Характер та основні риси

Ім’я Артем, що походить із грецької мови та означає "неушкоджений", часто асоціюється зі спокоєм, врівноваженістю та аналітичним мисленням. Такі чоловіки зазвичай комунікабельні, відповідальні та мають лідерські риси, хоча інколи можуть бути занадто прямолінійними у спілкуванні.

