Заберіть цей картон з грядок! Про наслідки можна пошкодувати

Численні поради про користь вторинної сировини на городі просто заполонили інтернет. Навіть експерти часто рекомендують викладати грядки картоном, але далеко не всі скажуть про шкоду подібної мульчі. Адже при неправильному використанні він здатний буквально отруїти ґрунт.

Картон часто згадується в одному ряду з агротканиною та агроволокном, які використовуються як мульча, тобто покривний шар, що рятує город від бур’янів, зберігає баланс вологи і має ряд інших позитивних моментів. Ось тільки далеко не всякий картон згодиться на цю роль.

Від якого картону сад та город можуть постраждати:

яскраві кольорові картонні коробки абсолютно точно не підходять для мульчі. Проблема криється у синтетичних смолах та друкарських фарбах, які є у складі цього матеріалу. Все це потрапляє у ґрунт, а потім негативно впливає на рослини та на людину.

картон з поліетиленовим водовідштовхувальним шаром також не може бути використаний у саду. Він перетворюється на суцільний екран, перекриваючи корінням доступ до вологи та кисню, і добре ще якщо це коріння бур'янів.

Яка ще може бути шкода від картону в саду-городі? Наприклад, залишений на зиму картон є чудовим притулком для гризунів та інших шкідників. А якщо розмістити картон на глинистому ґрунті, він спровокує застій води та загнивання.

Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

При цьому звичайний картон, без малюнків та написів, без водовідштовхувального шару, здатний надати хорошу послугу будь-якому садівнику-городнику, особливо якщо у нього є доступ до вже використаного та дешевого (або навіть безкоштовного) картону.

Як правильно використовувати картон як мульчу:

Прибрати з матеріалу всякі металеві скріпки та скоби, а також наклейки та скотч .

. Розташовувати картон нахлистом, у кілька шарів, а зверху відразу полити водою , щоб прискорити "зчіпку" матеріалу з грунтом.

Не закривати все підряд, залишайте вільне місце поряд з рослинами і деревами, щоб зручніше було поливати, удобрювати, і щоб вони просто дихали.

В естетичних цілях картон можна прикрити шаром справжньої органічної мульчі , якою може бути сіно, солома, тирса, кора.

