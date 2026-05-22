Забудьте о банальном "Тёма": самые мелодичные украинские формы имени Артем
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Как можно по-другому называть Артема
Украинцы часто используют нежные и разговорные формы имен. Популярное мужское имя Артём также имеет много вариантов обращения.
Как ласково и по-украински обращаться к Артему, рассказал "Телеграф" со ссылкой на наставника по технике языка Адама Диденко. Среди наиболее употребляемых и благозвучных форм имени можно услышать:
- Артемко;
- Артемчик;
- Артюша;
- Артюха;
- Темка;
- Тема;
- Темочка;
- Темушка;
- Артемочка;
- Темыч.
Что означает имя Артём
Имя Артем имеет древнегреческое происхождение. Наиболее распространенная трактовка означает "неповрежденный", "находящийся в безопасности" или "человек безупречного здоровья". Также существует версия, что имя связано с древнегреческой богиней Артемидой. В таком случае его значение понимается как "посвящённый Артемиде".
Характер и основные черты
Имя Артем, происходящее из греческого языка и обозначающее "невредимый", часто ассоциируется со спокойствием, уравновешенностью и аналитическим мышлением. Такие мужчины обычно коммуникабельны, ответственны и обладают лидерскими чертами, хотя иногда могут быть слишком прямолинейными в общении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как красиво обратиться к Екатерине на украинском языке.