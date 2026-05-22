Забудьте о банальном "Тёма": самые мелодичные украинские формы имени Артем

Как можно по-другому называть Артема

Украинцы часто используют нежные и разговорные формы имен. Популярное мужское имя Артём также имеет много вариантов обращения.

Как ласково и по-украински обращаться к Артему, рассказал "Телеграф" со ссылкой на наставника по технике языка Адама Диденко. Среди наиболее употребляемых и благозвучных форм имени можно услышать:

Артемко;

Артемчик;

Артюша;

Артюха;

Темка;

Тема;

Темочка;

Темушка;

Артемочка;

Темыч.

Что означает имя Артём

Имя Артем имеет древнегреческое происхождение. Наиболее распространенная трактовка означает "неповрежденный", "находящийся в безопасности" или "человек безупречного здоровья". Также существует версия, что имя связано с древнегреческой богиней Артемидой. В таком случае его значение понимается как "посвящённый Артемиде".

Характер и основные черты

Имя Артем, происходящее из греческого языка и обозначающее "невредимый", часто ассоциируется со спокойствием, уравновешенностью и аналитическим мышлением. Такие мужчины обычно коммуникабельны, ответственны и обладают лидерскими чертами, хотя иногда могут быть слишком прямолинейными в общении.

