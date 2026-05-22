Переломний момент війни в Україні? Які успіхи мають ЗСУ та що відбувається на фронті

Останніми місяцями успішні контрудари українських підрозділів повернули під контроль значні території

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що настав переломний момент війни. За даними Розвідувального управління оборони США, з початку цього року Сили оборони України відвоювали близько 400 квадратних кілометрів після відключення системи супутникового зв’язку Starlink російським військовим.

Про переломний момент у війні Сибіга сказав за результатами участі у неформальному міністерському засіданні Ради НАТО-Україна у Швеції. В ньому брали участь міністри закордонних справ країн-союзників НАТО.

"Ми перебуваємо в переломний момент війни, і тиск на Москву зростає. Україна тримає лінію, і людські ресурси Росії більше не є вирішальною перевагою. Щоб досягти миру, ми маємо зосередитися на трьох ключових елементах: дипломатії, тиску та силі. Нам потрібен новий поштовх у наших зусиллях заради миру, водночас посилюючи наші спеціальні санкції далекого радіусу дії та інші важелі впливу", — написав глава МЗС.

Сибіга додав, що Україна більше не просто просить про пожертви. Зараз Київ є внеском у безпеку, донором і партнером, готовим ділитися досвідом із союзниками. Він закликав країни-члени НАТО до збільшення витрат на оборону та внесення вкладу в оборону України.

Вперше з 2023 року українські воїни звільнили значні території

За даними розвідки США, з початку цього року Україна відбила близько 400 квадратних кілометрів. Цьому сприяло відключення російським окупантам Starlink, пише Bloomberg.

Зазначається, що це стало першим територіальним здобуттям Києва з 2023 року. Також комунікаційні можливості окупаційної армії погіршилися через відключення Кремлем месенджера Telegram. Це обурило російських солдатів, які використовують його для спілкування на полі бою.

Сили Оборони мають успіхи на Півдні та Сході України

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War), останніми місяцями українські підрозділи здійснили низку успішних контрударів, які повернули під контроль значні території. Починаючи з листопада 2025 року, ЗСУ вдалося відбити суттєву частину Куп'янська.

Ситуація в Куп'янську на карті deepstate

Ситуація в Харківській області. Карта: ISW

Окрім цього, взимку та навесні 2026 року Сили оборони звільнили понад 400 квадратних кілометрів територій на південному напрямку, а наприкінці квітня очистили від загарбників декілька населених пунктів у західній частині Запорізької області.

Ситуація у Запорізькій області. Карта: ISW

Ситуація на Півдні. Карта: ISW

За оцінками аналітиків, дії Сил оборони спровокували серйозні оперативно-стратегічні проблеми для ворога. Це завадило реалізації весняно-літньої наступальної операції Росії. Командування РФ опинилося перед важким вибором: намагатися захиститися від українських контрвипадів чи перекидати резерви та живу силу на пріоритетні для себе ділянки.

Додатковим фактором успіху стала модернізована кампанія ЗСУ із завдання ударів середньої дальності. Систематичне знищення російських тилів, військової техніки та особового складу з початку 2026 року зменшує здатність окупантів проводити масштабні штурми.

За даними Міноборони України, у квітні вбито або важко поранено 35 203 російських військових, у березні – 35 351, у грудні — 34 544. Якщо в жовтні 2024 ворог втрачав 67 військових на 1 квадратний кілометр просування, то в січні – вже 165, у лютому – 244, у березні – 254, у квітні – 179.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сили оборони України перебувають у Покровську, де утримують позиції у північній частині міста, а також у Мирнограді, де ситуація може змусити їх до контрольованого відходу. Однак цей етап буде вкрай складним та ризикованим завданням.