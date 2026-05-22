Так Марію ви ще не називали? Як красиво звернутися до неї українською

Денис Подставной
Українська дівчина. Фото Згенеровано Gemini

В українській є безліч різноманітних варіантів

Ім’я Марія вельми поширене на території України. Однак багато співвітчизників, які тільки переходять на рідну мову, можуть не знати, наскільки багато варіантів цього імені існує в українській.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Марії українською. Експерт перерахував такі варіанти:

  • Марійка;
  • Марієнька;
  • Марусина;
  • Муся;
  • Маруся;
  • Марічка;
  • Марусинка;
  • Марусенька;
  • Марусечка;
  • Манютка;
  • Манюня;
  • Маня;
  • Манюра;
  • Маша;
  • Машенька;
  • Машуня.

Що означає ім’я Марія

Ім’я походить із давньоєврейської мови (від імені Міріам ). Через його давнину та сакральне значення у лінгвістів є кілька трактувань:

  1. "Пані" або "висока" — це найпопулярніше значення, що підкреслює шляхетність і внутрішню силу.
  2. "Улюблена", "бажана" — переклад, що сягає давньоєгипетського коріння, з яким ім’я Міріам доторкнулося за часів кінця.
  3. "Гірка" або "сумна" — переклад від кореня "Бар" (гіркота). У біблійному контексті це пов’язували з тяжкою долею чи глибокими душевними переживаннями (наприклад, Святої Діви Марії).
  4. "Уперта" або "непокірна" — ще один варіант трактування, що вказує на сильний, вольовий характер.

Характер та основні риси

Енергетика імені Марія поєднує в собі неймовірне тепло, м’якість і водночас незламний внутрішній стрижень.

