Так Марію ви ще не називали? Як красиво звернутися до неї українською

В українській є безліч різноманітних варіантів

Ім’я Марія вельми поширене на території України. Однак багато співвітчизників, які тільки переходять на рідну мову, можуть не знати, наскільки багато варіантів цього імені існує в українській.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Марії українською. Експерт перерахував такі варіанти:

Марійка;

Марієнька;

Марусина;

Муся;

Маруся;

Марічка;

Марусинка;

Марусенька;

Марусечка;

Манютка;

Манюня;

Маня;

Манюра;

Маша;

Машенька;

Машуня.

Що означає ім’я Марія

Ім’я походить із давньоєврейської мови (від імені Міріам ). Через його давнину та сакральне значення у лінгвістів є кілька трактувань:

"Пані" або "висока" — це найпопулярніше значення, що підкреслює шляхетність і внутрішню силу. "Улюблена", "бажана" — переклад, що сягає давньоєгипетського коріння, з яким ім’я Міріам доторкнулося за часів кінця. "Гірка" або "сумна" — переклад від кореня "Бар" (гіркота). У біблійному контексті це пов’язували з тяжкою долею чи глибокими душевними переживаннями (наприклад, Святої Діви Марії). "Уперта" або "непокірна" — ще один варіант трактування, що вказує на сильний, вольовий характер.

Характер та основні риси

Енергетика імені Марія поєднує в собі неймовірне тепло, м’якість і водночас незламний внутрішній стрижень.

