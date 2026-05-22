Так Марію ви ще не називали? Як красиво звернутися до неї українською
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
В українській є безліч різноманітних варіантів
Ім’я Марія вельми поширене на території України. Однак багато співвітчизників, які тільки переходять на рідну мову, можуть не знати, наскільки багато варіантів цього імені існує в українській.
"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Марії українською. Експерт перерахував такі варіанти:
- Марійка;
- Марієнька;
- Марусина;
- Муся;
- Маруся;
- Марічка;
- Марусинка;
- Марусенька;
- Марусечка;
- Манютка;
- Манюня;
- Маня;
- Манюра;
- Маша;
- Машенька;
- Машуня.
Що означає ім’я Марія
Ім’я походить із давньоєврейської мови (від імені Міріам ). Через його давнину та сакральне значення у лінгвістів є кілька трактувань:
- "Пані" або "висока" — це найпопулярніше значення, що підкреслює шляхетність і внутрішню силу.
- "Улюблена", "бажана" — переклад, що сягає давньоєгипетського коріння, з яким ім’я Міріам доторкнулося за часів кінця.
- "Гірка" або "сумна" — переклад від кореня "Бар" (гіркота). У біблійному контексті це пов’язували з тяжкою долею чи глибокими душевними переживаннями (наприклад, Святої Діви Марії).
- "Уперта" або "непокірна" — ще один варіант трактування, що вказує на сильний, вольовий характер.
Характер та основні риси
Енергетика імені Марія поєднує в собі неймовірне тепло, м’якість і водночас незламний внутрішній стрижень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською ласкаво назвати Катерину.