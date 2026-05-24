Гороскоп на 25 травня за Таро: старі "хвости" у Дів, успішний проєкт у Водоліїв

Доля надає хороші шанси для розв'язання старих питань

"Телеграф" склав гороскоп на завтра, 25 травня, за картами Таро. Цей понеділок стане днем важливих рішень та підбиття підсумків, коли точний розрахунок, впевненість у своїх силах та вміння захищати особисті кордони допоможуть закласти міцний фундамент для майбутніх змін у всіх сферах життя.

♈ Овен (21 березня — 19 квітня) — Вісімка Кубків

Карта закликає вас проявити витримку та точний розрахунок у справах. Не ігноруйте близьких людей, яким зараз дуже потрібна ваша підтримка та щире спілкування. Уважно перевіряйте фінансові пропозиції, щоб не довіритися шахраям.

♉ Телець (20 квітня — 20 травня) — Четвірка Пентаклів

Цей понеділок принесе вам довгоочікуване відчуття стабільності та впевненості у своїх силах. Саме час навести лад у бюджеті, уважно вивчити витрати та спланувати великі покупки. Допомога колегам на роботі зміцнить ваш авторитет в очах керівництва.

♊ Близнюки (21 травня — 20 червня) — Маг

Події довкола вас почнуть розвиватися стрімко. Ваша енергія подвоюватиметься пропорційно витраченим зусиллям, тому сміливо беріться за масштабні проєкти. Інформація від давніх знайомих може зненацька скоригувати плани на найближчий тиждень.

♋ Рак (21 червня — 22 липня) — Місяць

День вимагатиме від вас фокусу на питаннях дому, сім’ї та внутрішньої психологічної безпеки. Можливі несподівані повідомлення або розкриття секретів, пов’язаних із вашим близьким оточенням. Постарайтеся не закриватися у собі та відкрито обговорюйте з партнером усі тривожні моменти.

♌ Лев (23 липня — 22 серпня) — Ієрофант

Понеділок ідеально підходить для повернення моральних боргів та зміцнення родинних зв’язків. Постарайтеся провести максимум вільного часу в родинному колі і приділіть увагу побутовим клопотам. Ваша життєва мудрість допоможе згладити будь-які гострі кути у спілкуванні.

♍ Діва (23 серпня — 22 вересня) — Справедливість

Аркан вимагає від вас виключно холодного розуму, чіткості рішень та роботи за правилами. Професійні завдання будуть пов’язані із закриттям старих робочих "хвостів" та перевіркою документів. В особистому житті настає ідеальний момент для чесного та конструктивного діалогу на рівних.

♎ Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Колесо Фортуни

Доля відкриває перед вами чудові можливості для розв'язання давніх питань із нерухомістю. Зробіть перший впевнений крок назустріч змінам, і результат перевершить усі ваші очікування. Фінансове чуття підкаже правильний напрямок для вигідного інвестування коштів.

♏ Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Шістка Кубків

Зміцнити стосунки з дорогими людьми допоможуть спільні заняття, душевні розмови чи ігри. День наповнений теплою ностальгією та можливістю виправити минулі непорозуміння. Чим більше щирості ви проявите до навколишніх, тим гармонійніше складеться цей понеділок.

♐ Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Король Мечів

Вам необхідно проявити твердість характеру та рішуче захищати свої особисті межі. Чемно, але впевнено припиняйте будь-які спроби безцеремонних людей скористатися вашою добротою. Увечері обов’язково зверніть увагу на самопочуття та не перевантажуйте організм зайвою роботою.

♑ Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Десятка Пентаклів

Понеділок принесе відчутні результати у професійній сфері та порадує матеріальною стабільністю. Колективна праця чи сімейний бізнес виявляться максимально продуктивними та принесуть зиск. Направте частину вечірнього часу на створення затишку та комфорту у власному домі.

♒ Водолій (20 січня — 18 лютого) — Туз Жезлів

Для вас настає час потужного професійного старту та реалізації амбітних планів. Будь-який складний робочий проєкт, розпочатий цього понеділка, буквально приречений на грандіозний успіх. Головне — не сумніватися у своїх силах і сміливо проявляти лідерські риси.

♓ Риби (19 лютого — 20 березня) — Зірка

День подарує вам натхнення, душевну рівновагу та чітке розуміння своїх головних цілей. Ваші творчі ідеї знайдуть відгук у керівництва, а інтуїція безпомилково підкаже правильні кроки. Вечір сприятливий для романтики, приємного розслаблення та відновлення внутрішніх сил.