Чому безпритульні собаки небезпечніші за вовків: пояснення зоолога

За словами експерта, відсутність великих хижаків створює "безлад" у природі

Безпритульні собаки можуть полювати на великих копитних тварин та калічити їх. Їх помічали в десятках кілометрів від місця звичного проживання.

Зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий пояснив "Телеграфу", що якщо територію не контролюють справжні хижаки, то на неї починають "заходити будь-хто і починається безлад".

Собаки, хоч і здатні об'єднуватися в зграї та здобувати їжу, через невміння полювати іноді — просто калічать тварин. Серед їхніх цілей — косулі.

Там, де нема вовків, там полюють і калічать тварин копитних безпритульні собаки, які здатні полювати зграйно теж. І вони, до речі, не вміють так полювати, як вовки — вони часто калічать тих самих косуль. Ігор Дикий, зоолог

Дикий наголошує — це можуть підтвердити мисливці з великим стажем. Здобиччю зграї часто стають також і менші тварини.

Зауважимо, подібний випадок стався цьогоріч на Рівненщині, де в Парку історичної реконструкції "Оствиця" зграя безпритульних собак від 8 до 12 особин вбила чотирьох овець та качок заради забави. Фіксували випадки нищення домашньої худоби та птиці безпритульними собаками і в інших областях. Особливо небезпечні зграї собак тим, що вони не бояться людей. Водночас, вовки уникають нападу на людей, за виключенням можливих випадків сказу, коли тварина хвора.

