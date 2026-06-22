Жахливий сморід накрив Кривий Ріг. У чому справа та де ситуація найгірша
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Людей закликають не відкривати вікна
У Кривому Розі зафіксовано значне погіршення якості повітря. У деяких районах показники перетнули кричну межу.
Як повідомляє паблік "Свої Кривий Ріг", вже кілька днів у місті палає сміттєвий полігон площею 500 кв.м. Внаслідок цього у Кривому Розі фіксують смог та запах гару в повітрі.
"Жахливий сморід у місті триває зі вчора. Особливо тхне у Саксаганському районі, частині Покровського та на Східному. Якість повітря незадовільна", — йдеться у повідомленні.
За словами Дмитра Лєдовського, заступника директора ТОВ "Екоспецтранс", займання почалось у суботу, 20 червня, ввечері. Вогонь намагалися локалізувати, роботи тривають кілька днів. Вже засипали глиною та щебенем укіс площею понад 1000 кв. м. На підприємстві пожежу повʼязують зі спекою.
"Сьогодні-завтра ми ліквідуємо приховані осередки займання, і мешканці вже не відчуватимуть смороду в місті", — каже Лєдовських.
На опублікованих кадрах видно, що Кривий Ріг накрив густий дим, подекуди не видно багатоповерхівок. Місцевих закликають закрити вікна та без нагальної потреби не виходити з будинків.
За даними порталу SaveEcoBot, якість повітря у місті становить 180 AQI. Цей показник відповідає червоному рівню небезпеки, верхня межа якого — 200.
"Станом на 09:00, 22 червня 2026 року індекс якості повітря для PM2.5 за адресою вулиця Івана Авраменка, 5 становить 180. Це шкідливий рівень: за тривалого впливу можливий дискомфорт при диханні, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями", — попереджає SaveEcoBot.
Додамо, що, за даними meteofor, найближчими днями погода не сприятиме покращенню якості повітря. Адже Кривий Ріг чекатиме вітер до 6 м/с та відсутність стабільних опадів.
У мережі місцеві масово скаржаться на погану якість повітря, наголошуючи, що вже кілька днів не можливо дихати у місті. Люди пишуть:
- Східний також в тумані, це жах.
- Сьогодні гірше ніж учора.
- Східний 2 задихається, будинків не видно.
- Це якийсь жах, з часу ночі неможливо дихати в квартирі навіть, бо вікна відкриті.
- Довгинцівський, будинки біля заводу, це жесть… люди задихаються.
- Вдягайте маски, бо можна задихнутися.
- Я не жалуюсь, це моє місто, але дихати не має чим.
Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно 20-річний мажор влаштував жорстку ДТП у Кривому Розі.