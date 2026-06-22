Жахливий сморід накрив Кривий Ріг. У чому справа та де ситуація найгірша

Людей закликають не відкривати вікна

У Кривому Розі зафіксовано значне погіршення якості повітря. У деяких районах показники перетнули кричну межу.

Як повідомляє паблік "Свої Кривий Ріг", вже кілька днів у місті палає сміттєвий полігон площею 500 кв.м. Внаслідок цього у Кривому Розі фіксують смог та запах гару в повітрі.

"Жахливий сморід у місті триває зі вчора. Особливо тхне у Саксаганському районі, частині Покровського та на Східному. Якість повітря незадовільна", — йдеться у повідомленні.

Смог у місті. Фото: Свої Кривий Ріг

За словами Дмитра Лєдовського, заступника директора ТОВ "Екоспецтранс", займання почалось у суботу, 20 червня, ввечері. Вогонь намагалися локалізувати, роботи тривають кілька днів. Вже засипали глиною та щебенем укіс площею понад 1000 кв. м. На підприємстві пожежу повʼязують зі спекою.

"Сьогодні-завтра ми ліквідуємо приховані осередки займання, і мешканці вже не відчуватимуть смороду в місті", — каже Лєдовських.

На опублікованих кадрах видно, що Кривий Ріг накрив густий дим, подекуди не видно багатоповерхівок. Місцевих закликають закрити вікна та без нагальної потреби не виходити з будинків.

Дим від пожежі в Кривому Розі. Фото: Свої Кривий Ріг

За даними порталу SaveEcoBot, якість повітря у місті становить 180 AQI. Цей показник відповідає червоному рівню небезпеки, верхня межа якого — 200.

"Станом на 09:00, 22 червня 2026 року індекс якості повітря для PM2.5 за адресою вулиця Івана Авраменка, 5 становить 180. Це шкідливий рівень: за тривалого впливу можливий дискомфорт при диханні, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями", — попереджає SaveEcoBot.

Якість повітря в Кривому Розі 22 червня. Дані: SaveEcoBot

Якість повітря в Кривому Розі 22 червня. Дані: SaveEcoBot

Додамо, що, за даними meteofor, найближчими днями погода не сприятиме покращенню якості повітря. Адже Кривий Ріг чекатиме вітер до 6 м/с та відсутність стабільних опадів.

Погода в Кривому Розі. Дані: meteofor

У мережі місцеві масово скаржаться на погану якість повітря, наголошуючи, що вже кілька днів не можливо дихати у місті. Люди пишуть:

Східний також в тумані, це жах.

Сьогодні гірше ніж учора.

Східний 2 задихається, будинків не видно.

Це якийсь жах, з часу ночі неможливо дихати в квартирі навіть, бо вікна відкриті.

Довгинцівський, будинки біля заводу, це жесть… люди задихаються.

Вдягайте маски, бо можна задихнутися.

Я не жалуюсь, це моє місто, але дихати не має чим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно 20-річний мажор влаштував жорстку ДТП у Кривому Розі.