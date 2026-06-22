Замість сміття – порятунок для городу: навіщо досвідчені дачники залишають скошену траву

Скошена трава допоможе утримати вологу в ґрунті та пригальмувати ріст бур'янів

Більшість дачників після косіння газону намагаються якнайшвидше позбутися трави, вважаючи її непотрібними відходами. Однак насправді вона може стати справжнім помічником у догляді за садом і городом.

Докладніше про те, як з користю використати відходи, розповість "Телеграф" з посиланням на se.pl.

Скошена трава є екологічним і безкоштовним матеріалом, який допомагає покращити структуру ґрунту, утримувати в ньому вологу та забезпечувати рослини поживними речовинами. Особливо корисною вона стає в періоди літньої спеки та посухи, коли земля швидко пересихає.

Під час розкладання трав'яні залишки віддають ґрунту цінні мінерали та органічні сполуки. Завдяки цьому вони працюють як натуральне добриво, а також допомагають захистити землю від перегрівання та надмірного випаровування вологи.

Найпоширеніший спосіб використання скошеної трави — мульчування. Для цього підсушені травинки слід розкласти тонким шаром біля рослин: на клумбах, під кущами або на овочевих грядках. Така мульча затримує воду в ґрунті, перешкоджає активному росту бур'янів і захищає коріння від високих температур.

Водночас важливо не використовувати надто мокру траву та не насипати її товстими шарами. Інакше можуть початися процеси гниття, які принесуть більше шкоди, ніж користі.

Крім того, скошена трава чудово підходить для компосту. Вона містить багато азоту, тому прискорює природне розкладання органіки та покращує якість компостної маси.

Таким чином, звичайна трава після косіння може перетворитися на цілком безкоштовне й екологічне добриво. Воно допоможе рослинам легше пережити спекотне літо і зменшить потребу у використанні дорогих засобів для догляду за садом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що хитрі поляки додають у ґрунт, щоб гортензії цвіли утричі пишніше.