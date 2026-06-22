Ви робите це щодня — і самі приваблюєте плодових мух на кухню: як позбутися непроханих "гостей"

Плодові мухи, або дрозофіли, можуть з’явитися на кухні раптово, але вже за короткий час перетворюються на серйозну проблему.

Ці дрібні комахи швидко розмножуються в домашніх умовах, особливо там, де є доступ до їжі, вологи та тепла. Найчастіше їх приваблюють перезрілі фрукти й овочі, залишки солодких напоїв, відкриті сміттєві відра, а також вологі поверхні та забруднені зливи. Навіть мінімальна кількість органічних залишків може стати сприятливим середовищем для їхнього розмноження. Про те, як їх позбутися, розповіли на порталі "goodhousekeeping".

Фахівці наголошують: боротьба з плодовими мухами не буде ефективною, якщо обмежитися лише знищенням дорослих особин. Важливо насамперед усунути джерело їх появи та перервати цикл розмноження.

Одним із найпопулярніших домашніх методів є оцтова пастка. Для цього у склянку або банку наливають яблучний оцет, додають краплю мийного засобу і накривають ємність харчовою плівкою, зробивши невеликі отвори. Запах приваблює комах, але поверхневий натяг рідини не дозволяє їм вибратися.

Альтернативою є пастка з перезрілими фруктами. Шматочок стиглого або злегка підгнилого плоду кладуть у банку та накривають паперовою воронкою або плівкою з отворами. Комахи залітають усередину, але не можуть знайти вихід.

Водночас ключову роль у боротьбі з дрозофілами відіграє ретельне прибирання. Необхідно позбутися всіх зіпсованих фруктів, вимити кухонні поверхні, очистити раковину та злив, а також регулярно виносити сміття. Фрукти краще зберігати в холодильнику, щоб обмежити доступ комах до джерел живлення.

Не менш важливо контролювати рівень вологості на кухні. Плодові мухи активно розмножуються у вологому середовищі, тому слід уникати залишків води в раковині, не залишати мокрий посуд та очищати зливи від органічних залишків.

Фахівці також радять дотримуватися профілактичних заходів: мити фрукти одразу після покупки, закривати сміттєві відра, не залишати їжу відкритою та регулярно провітрювати приміщення.

Експерти підкреслюють, що без усунення джерела проблеми жодні пастки не дадуть довготривалого ефекту — комахи з’являтимуться знову і знову.