Великий Луг не відновиться ніколи. Що буде на місці Каховського водосховища

На місці, звідки пішла вода формується нова екосистема

Первісний Великий Луг, який існував на місці колишнього Каховського водосховища, вже ніколи не відновиться. Після підриву росіянами Каховської ГЕС у 2023 році на територіях, звідки пішла вода, формується тополево-вербовий ліс.

Про це розповів академік, завідувач відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України Яків Дідух в інтерв'ю РБК-Україна. Він переконаний, що Великий Луг не може відродитися.

"Відновлення до початкового стану в природі неможливе. Того первинного Великого Лугу не буде — рельєф там уже зовсім інший, сформувалися нові ґрунти", — зазначає академік Дідух.

Каховське водосховище у червні 2023 та 2024 років

Каховське водосховище до підриву та після. Фото: супутникові знімки

Він додав, що на товстому шарі родючого мулу, яке залишилося на місці колишнього Каховського водосховища, швидко росте ліс. Всього за три роки молоді дерева виросли до 5 метрів.

Каховське водосховище через три роки. Фото: Олексій Василюк

За оцінкою українських науковців, в майбутньому там може виникнути найбільший заплавний ліс в Європі. Зараз на колись затоплених територіях спостерігається складна "мозаїка" з лісів, боліт та відкритих ділянок.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядало Каховське водосховище після підриву греблі та як змінилось за три роки. Унікальний ліс на цій території займає понад дві тисячі квадратних кілометрів.