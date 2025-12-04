Вважали "містом майбутнього". Чому район ХТЗ в Харкові має таку назву та чим відомий (фото)

Цей район знає кожен харків'янин, але не кожен тут був

Район ХТЗ — частина Індустріального району міста Харкова, яка не тільки викликала раніше чітку асоціацію, а й закарбована в піснях та віршах. Та слава цього району мінялась, залежно від часу.

ХТЗ — абревіатура від назви Харківський тракторний завод. Цей район зводили одночасно з заводом, щоб було де жити робітникам. Та попри план радянської влади зробити його зразковим, комфортним й прогресивним — сюди не радили їхати після заходу сонця, а місцеві "гопники" наводили страх на перехожих.

Як народився ХТЗ: район, збудований для заводу

Район ХТЗ спеціально спроєктований і побудований район для співробітників Харківського тракторного заводу — одного з найбільших промислових гігантів СРСР. У 1929 році влада ухвалила рішення про будівництво тракторного заводу в чистому полі за 15 км від Харкова. Разом із заводом почали будувати й житловий район для робітників. Так зʼявився "Новий Харків" — соціалістичне містечко, спроєктоване з нуля як модель "міста майбутнього".

Архівне фото району ХТЗ

Соцмістечко планувалося на 120 тисяч мешканців, з окремими житловими комбінатами, дитячими установами, культурними об’єктами та централізованими сервісами — аж до громадських кухонь. Перші 97 будівель звели вже у 1931 році. Район буквально виріс у полі — за 11 місяців.

Житлові будинки та завод розділяла дорога

Це мав бути ідеальний соціалістичний район — таке собі "місто майбутнього", зразок продуманого міського планування.

У величезні будинки-гуртожитки заселяли робітників

Усе було спрямоване на те, щоб люди могли жити автономно: працювати на заводі, відпочивати в парках, відвідувати клуби, дитячі установи, магазини — і все в межах одного району.

Війна, відбудова і реальність 90-х

Друга світова війна перетворила район на руїни, але після визволення Харкова його відбудували — швидко, за підтримки заводів з усієї країни. Проте з часом ХТЗ перестав бути "містом майбутнього". У 90-ті роки район отримав репутацію одного з найбільш кримінальних у Харкові. Сьогодні район є прикладом цікавої радянської архітектури, має атмосферні пам'ятники та парки.

Вихід з однойменної станції метро

У зведених гуртожитках досі живуть люди

Будинки на ХТЗ з цікавою архітектурою

ХТЗ зараз

Сюди варто завітати, якщо ви хочете відчути атмосферу індустріального Харкова — в обрисах будинків досі можна вгадати проєкт "міста майбутнього" як його бачили сто років тому.

