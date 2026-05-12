Рус

"Будинок жахів". Відома блогерка продає свій замок Дракули під Києвом (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Будівля дуже атмосферна, проте мало хто відважиться там жити
Будівля дуже атмосферна, проте мало хто відважиться там жити. Фото Колаж "Телеграф"

Незвичайний маєток розташовано за 8 км від столиці

У селі Зазим'я Броварського району Київської області продають дуже незвичайний будинок "Міледі" у готичному стилі. Він схожий на замок графа Дракули (вампір-аристократ із Трансильванії).

Відеоогляд будинку у TikTok опублікував рієлтор Роман Падун. За його словами, маєток коштує 800 тисяч доларів, площа замку — 400 квадратних метрів. Окрема "фішка" дома — меблі, яким понад 3 сотні років.

"Хочу звернути увагу, що це раритет: меблям більше 300 років! Ви уявіть собі. Тобто, справжні раритетні меблі", — каже чоловік.

Рієлтор додає, що губиться у цьому замку. Він показав гостьову кімнату та кабінет. Сходи у будинку мармурові. Разом з ним продається гектар землі.

Дім належить блогерці Міледі

Блогерка й сама розмістила оголошення про продаж свого дому "всього за 8 км від галасливої ​​столиці". Вона вказує, що він побудований за сучасними технологіями з високоякісних матеріалів. Окрім замку в ціну входять будинок охорони і персоналу з гаражем та підсобними приміщеннями (150 м.кв.), стайня на двох коней (120 м.кв.) та власний плац.

Блогерка Міледі
Власниця замку блогерка Міледі. Фото: Фото: instagram. miledy

Не дім, а готель з привидами

Зазначають, що з нього може вийти чудовий тематичний готель, та роздумують, які витрати на опалення такого великого будинку. Ось деякі з коментарів:

  • Готель Трансільванія
  • Будинок жахів
  • А куди ж з'їжджає наш Дракула?
  • Мені здається з цього будинку вийшов би шикарний дорогий готель, ще і з якими історіями, типу готель з привидами
  • Скажіть краще скільки коштує в місяць утримання цього будинку, за опалення космічне взагалі мовчу

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає будинок Ганни Герман — колишньої нардепки та "правої руки" президента-втікача Віктора Януковича. Вона має під Києвом триповерхову "сільську хату" з басейном.

Теги:
#Нерухомість #Продаж #Будинок