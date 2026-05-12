"Будинок жахів". Відома блогерка продає свій замок Дракули під Києвом (відео)

Незвичайний маєток розташовано за 8 км від столиці

У селі Зазим'я Броварського району Київської області продають дуже незвичайний будинок "Міледі" у готичному стилі. Він схожий на замок графа Дракули (вампір-аристократ із Трансильванії).

Відеоогляд будинку у TikTok опублікував рієлтор Роман Падун. За його словами, маєток коштує 800 тисяч доларів, площа замку — 400 квадратних метрів. Окрема "фішка" дома — меблі, яким понад 3 сотні років.

"Хочу звернути увагу, що це раритет: меблям більше 300 років! Ви уявіть собі. Тобто, справжні раритетні меблі", — каже чоловік.

Рієлтор додає, що губиться у цьому замку. Він показав гостьову кімнату та кабінет. Сходи у будинку мармурові. Разом з ним продається гектар землі.

Дім належить блогерці Міледі

Блогерка й сама розмістила оголошення про продаж свого дому "всього за 8 км від галасливої ​​столиці". Вона вказує, що він побудований за сучасними технологіями з високоякісних матеріалів. Окрім замку в ціну входять будинок охорони і персоналу з гаражем та підсобними приміщеннями (150 м.кв.), стайня на двох коней (120 м.кв.) та власний плац.

Власниця замку блогерка Міледі. Фото: Фото: instagram. miledy

Не дім, а готель з привидами

Зазначають, що з нього може вийти чудовий тематичний готель, та роздумують, які витрати на опалення такого великого будинку. Ось деякі з коментарів:

Готель Трансільванія

Будинок жахів

А куди ж з'їжджає наш Дракула?

Мені здається з цього будинку вийшов би шикарний дорогий готель, ще і з якими історіями, типу готель з привидами

Скажіть краще скільки коштує в місяць утримання цього будинку, за опалення космічне взагалі мовчу

