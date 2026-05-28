Більшість викидає це у смітник: як запальничку перетворити на світильник

Головне — уважно дотримуватися інструкції, щоб уникнути помилок

Зламану або порожню запальничку зазвичай просто викидають, але насправді з неї можна зробити несподівано корисну річ для дому — компактний USB-нічник.

Завдяки напівпрозорому корпусу вона м’яко розсіює світло, тож може використовуватися як нічник біля ліжка, підсвітка для робочого столу або декоративне освітлення для комп’ютера. Як саме з непотрібного корпусу отримати робочу мінілампу та що для цього потрібно, розповіли в "los andes142".

Що потрібно

Для створення такої мінілампи використовують порожній корпус запальнички, невеликий світлодіод (3В або 5В), USB-штекер, резистор, паяльник, ізоляційні матеріали та клей для фіксації елементів.

Як зробити

Спочатку запальничку повністю розбирають і очищають, прибираючи всі внутрішні елементи. У корпусі роблять отвір для майбутнього USB-виводу та готують пластик, щоб він краще пропускав світло.

Далі світлодіод підключають через резистор до USB-кабелю: червоний провід з’єднують із плюсом через резистор, чорний — із мінусом. Усі з’єднання ретельно ізолюють, щоб уникнути короткого замикання.

Після цього електронну частину вставляють у корпус запальнички, фіксують клеєм, а USB-роз’єм виводять назовні.

Приклад того, як може світити порожня запальничка. Фото: "los andes142"

Результат

У підсумку виходить компактна саморобна USB-лампа, яку можна підключати до ноутбука, павербанка або зарядного пристрою. Вона дає м’яке світло і перетворює непотрібну річ на корисний аксесуар для дому.

