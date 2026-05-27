Несподіване застосування звичайної порожньої запальнички: стане в нагоді кожному

Цей простий лайфхак повторить кожен

Звичайна порожня запальничка може отримати друге життя та стати корисною річчю в домі. Замість того щоб викидати її у смітник, корпус легко перетворити на компактний контейнер для зберігання дрібниць.

Завдяки невеликому розміру та герметичності така саморобна капсула чудово підходить для таблеток, голок, ґудзиків, шпильок або навіть рибальських гачків, як написали у "los andes142". Вона займає мінімум місця й легко поміститься у кишені, сумці чи рюкзаку.

Що знадобиться

порожня запальничка;

маленькі плоскогубці або пінцет;

спирт чи мильна вода;

ватний диск або чиста тканина.

Як зробити мініконтейнер

Спочатку переконайтеся, що в запальничці не залишилося газу. Для цього натисніть на клапан у добре провітрюваному місці та дочекайтеся повного спорожнення.

Після цього акуратно зніміть верхню металеву частину, а потім витягніть колесо, кремінь і внутрішній клапан. Корпус потрібно ретельно промити спиртом або мильною водою та добре висушити.

Після очищення запальничку можна використовувати як мініаптечку, дорожній набір для шиття або сховище для дрібних речей, які часто губляться у сумках чи шухлядах.

Як подарувати використаній запальничці друге життя. Фото: los andes142

