Звичайна шкарпетка може наповнити ароматом дім: простий спосіб

Такий мішечок можна розмістити в будь-якому місці — у шафі, спальні чи інших зонах

Звичайну шкарпетку можна використати для простого домашнього лайфхаку з рисом і ефірними оліями, аби наповнити дім приємним ароматом.

Як його зробити та використовувати, детально описали в матеріалі на сайті "Shunvogue".

Як зробити "рисову шкарпетку"

Для основи зазвичай беруть довгу бавовняну шкарпетку (підходять також моделі до коліна). Її наповнюють приблизно двома склянками довгозернистого білого рису. Окремо рис змішують з 10–20 краплями ефірної олії — найчастіше використовують лаванду, апельсин, розмарин або евкаліпт.

Після змішування рис засипають у шкарпетку, а верх щільно зав’язують, зашивають або фіксують тканинним вузлом, щоб вміст не висипався.

Дім можна наповнити ароматом завдяки шкарпетки, рису та ефірної олії

Аромати та варіації

Окрім ефірних олій, до рису можна додавати сушену лаванду для більш квіткового запаху або навіть подрібнене чайне листя для легкого трав’яного аромату. Часто комбінують кілька олій, щоб створити індивідуальний запах під настрій.

