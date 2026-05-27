Іспанський лайфхак і мокра тканина: що реально знижує температуру в квартирі без кондиціонера

Цей спосіб простий, але ефективний

У квартирах без кондиціонера чи під час відключення світла влітку може стати задушливо. Однак існує лайфхаки, які допомагають ефективно боротися зі спекою вдома.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів директор Аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко.

За словами експерта, перший і найефективніший крок – затінити вікна. Штори або жалюзі на сонячній стороні не пускають пряме сонячне проміння і помітно знижують температуру. Олександр Сергієнко радить звернути увагу на досвід Південної Європи — дерев'яні зовнішні ставні, як в Іспанії чи Португалії, які відкриваються вночі і закриваються вдень.

"Це простий та ефективний спосіб не пускати спеку всередину без електрики", — зазначає він.

Інші способи охолодити квартиру:

Зволожити повітря . Миски з водою або зволожувач — класичний метод. Мокра тканина на вікні дає схожий ефект. Вологе повітря переноситься легше.

. Миски з водою або зволожувач — класичний метод. Мокра тканина на вікні дає схожий ефект. Вологе повітря переноситься легше. Провітрювати вночі і вранці . Вдень відкрити вікна — означає запустити розпечене повітря всередину. Оптимальний час — ніч і ранок до 9-10 годин.

. Вдень відкрити вікна — означає запустити розпечене повітря всередину. Оптимальний час — ніч і ранок до 9-10 годин. Вимкнути зайву техніку . Телевізор, зарядки, стара побутова техніка — усе це додаткові джерела тепла, які помітно підвищують температуру в кімнаті.

. Телевізор, зарядки, стара побутова техніка — усе це додаткові джерела тепла, які помітно підвищують температуру в кімнаті. Не готувати в пік спеки. Духовка і плита піднімають температуру на кухні на кілька градусів. Краще готувати вранці або ввечері.

Як можна знизити температуру в будинку Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в спеку понад 30 ° C споживання електроенергії зростає на 500-800 МВт з кожним градусом.