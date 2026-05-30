Польща — Україна: букмекери дали неоднозначний прогноз на матч, ШІ вагається

Фахівці не змогли виділити однозначного фаворита у протистоянні

У неділю, 31 травня, збірна України з футболу зіграє гостьовий товариський поєдинок проти команди Польщі. Аналітики дали свій прогноз на гру. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Польща — Україна.

Що потрібно знати

Польща приймає Україну

Букмекери більше шансів на перемогу дають господарям

Штучний інтелект ставить на нічию

На думку букмекерів vbet, господарі – невеликі фаворити поєдинку. Про це повідомляє "Телеграф".

На перемогу поляків аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,18. Тріумф Синьо-жовтих оцінюється коефіцієнтом 3,45. Додамо, що найімовірнішим результатом зустрічі фахівці називають нічию з рахунком 1:1 – коефіцієнт 4,75.

Штучний інтелект Chat GPT вважає, що зустріч завершиться або внічию 1:1, або перемогою Польщі з рахунком 2:1. Основними перевагами поляків ШІ називає домашнє поле, більш зіграний кістяк складу та перемоги в очних матчах (поляки виграли 3 останні очні протистояння з українцями). ШІ зазначає, що українські футболісти будуть мотивовані через нового головного тренера, а також активніші в атаці, адже над ними не висить тягар відповідальності за результат.

Редакція "Телеграфа" вважає, що матч завершиться з рахунком 0:0 чи 1:1.

Зазначимо, що зустріч Польща — Україна пройде у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинськи Арена". Гру покажуть в Україні по ТБ.

Нагадаємо, у середині травня 2026 року італієць Андреа Мальдера змінив на посаді головного тренера збірної України Сергія Реброва. Під керівництвом Сергія Станіславовича наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації. Польща також провалила стиковий раунд та не потрапила на Мундіаль, програвши шведам у фінальному раунді кваліфікації.