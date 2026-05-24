Ці звичайні банки можуть замінити садовий декор: не викидайте їх після консервації

Потрібно зовсім небагато матеріалів

Старі скляні банки, які зазвичай використовуються для консервації, можуть легко перетворитися на стильний елемент декору для дому чи саду. І для цього не потрібні ні дорогі матеріали, ні спеціальні навички.

Все більше людей використовують їх для створення декоративних світильників із LED-підсвіткою, які додають затишку літнім вечорам. Про такий спосіб написали в "stil".

Такий спосіб декору став популярним через простоту та мінімальні витрати. Для створення ліхтарів потрібні лише чисті банки, світлодіодна гірлянда або LED-стрічка на батарейках, а також за бажанням — мотузка, фарба чи декоративні елементи.

Гірлянда у банці. Фото: instagram

Скло м’яко розсіює світло, створюючи теплу атмосферу як у приміщенні, так і на балконі чи терасі. Банки можна поставити на стіл, полицю або підвісити у дворі як декоративні ліхтарики.

Фахівці радять використовувати саме LED-лампи, оскільки вони майже не нагріваються та споживають мало електроенергії. Крім того, такі світильники легко переносити та комбінувати між собою.

Щоб зробити декор більш стильним, банки часто прикрашають мотузкою, мереживом або фарбують у різні кольори. У результаті навіть прості речі можуть перетворитися на атмосферний елемент декору для літнього відпочинку вдома.

