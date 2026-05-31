Не викидайте овочеві ящики: як перетворити їх на корисну річ для дому

Цей "зайвий" ящик може стати стильним декором, на який не доведеться витрачати багато грошей

Дерев’яні ящики для овочів, які часто викидають або не використовують, сьогодні отримують друге життя завдяки еко-стилю та тренду на повторне використання в інтер’єрі.

Такі ящики можуть стати не лише практичною, а й стильною деталлю інтер’єру. Натуральне дерево добре поєднується з кухонним простором, балконами або невеликими терасами, додаючи відчуття затишку та природності, як написали в "los andes142".

Найпопулярніше застосування — створення мінісадів для зелені та трав. У ящиках зручно вирощувати базилік, м’яту, розмарин або інші рослини, які можна використовувати в кулінарії. Також їх часто застосовують як органайзери для кухонного приладдя, спецій або банок.

Як зробити декор зі старих дерев'яних ящиків.

Щоб надати ящику привабливішого вигляду та продовжити термін його служби, його рекомендують обробити — відшліфувати поверхню та покрити захисним лаком або фарбою. Після цього його можна повісити на стіну як полицю або використовувати як окремий декоративний елемент.

Дизайнери інтер’єру відзначають, що сільський стиль не втрачає популярності, адже поєднує простоту та натуральні матеріали. Такі рішення дозволяють швидко оновити простір і зробити його більш затишним без дорогого ремонту.

