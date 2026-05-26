Прощавай бетон: у будівництві з'явилася екологічна та довговічніша альтернатива (фото)

Альтернатива з промислових відходів зменшує викиди CO2

Протягом десятиліть традиційний бетон вважався основою світового будівництва. Проте його серйозний вплив на навколишнє середовище дедалі більше непокоїть архітекторів та екологів.

За даними організації Fair Planet, на виробництво звичайного бетону припадає понад 7% світових викидів вуглецю. У відповідь на цей виклик у будівельній індустрії стрімко набирає популярності так званий "зелений бетон" — інноваційний матеріал, який покликаний суттєво знизити екологічні збитки, не втрачаючи при цьому міцності конструкцій.

Що таке зелений бетон і чому він екологічний

Екологічний бетон виконує ті самі структурні функції, що й традиційний, але відрізняється своїм складом. У звичайному бетоні використовується портландцемент, виробництво якого вимагає екстремально високих температур і супроводжується величезними викидами CO2​. У "зеленій" версії частину цього цементу замінюють переробленими промисловими відходами.

Звичайний бетон

Серед основних компонентів — летюча зола та доменний шлак, які залишаються від вугільної та сталеливарної промисловості. Завдяки такому перепрофілюванню зменшується потреба у виготовленні нового цементу. Крім того, технологія потребує менше води та сприяє розвитку циркулярної (кругової) економіки.

Екологічний бетон

Головна перевага: довговічність без тріщин

Окрім очевидної екологічної користі, новий матеріал приваблює забудовників своєю стійкістю. У будівельній сфері жартують, що існує два типи бетону: той, що вже вкрився тріщинами, і той, що трісне згодом. Проте зелений бетон ламає цей стереотип.

Зелений бетон

Завдяки особливому хімічному складу він виділяє менше тепла під час застигання та має значно нижчу водопроникність. Це мінімізує появу мікротріщин з часом навіть у місцях із постійним інтенсивним навантаженням (наприклад, на тротуарах, внутрішніх двориках чи автомобільних під'їздах). Відсутність тріщин означає менші витрати на технічне обслуговування та суттєве продовження терміну служби будівель.

Виклики та перспективи на майбутнє

Наразі головною перешкодою для масового впровадження зеленого бетону залишається його вартість — вона все ще вища, ніж у традиційного аналога. Це пов'язано з тим, що технологія відносно нова, а обсяги її масового виробництва поки що обмежені.

Попри це, міжнародні організації, зокрема Глобальна асоціація цементу та бетону (GCCA), вже активно працюють над стратегіями декарбонізації галузі. Експерти прогнозують, щойно попит зростатиме, а дедалі більше компаній переходитимуть на екологічні стандарти, вартість матеріалу почне знижуватися. Зелений бетон має всі шанси стати новим загальноприйнятим стандартом у будівництві вже найближчими роками.

